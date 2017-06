Fernando Gomes quer investigação aos SMS, o empate da Alemanha e do Chile, o pagar (ou não) de Cristiano Ronaldo e os reforços do Sporting

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Fernando Gomes encaminha irregularidades ou crimes para instâncias competentes

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, encaminhou “sempre” as suspeitas de irregularidades ou de crimes para as instâncias competentes, disse à agência Lusa fonte oficial do organismo, recusando publicitar estas ações.

Questionada pela agência Lusa acerca das denúncias do FC Porto sobre a alegada influência do Benfica na arbitragem, fonte oficial da FPF assegurou que o líder federativo tem “pulso firme”, mas não trata os assuntos na “praça pública”: “Desde o primeiro dia do seu mandato na FPF, Fernando Gomes tem feito um trabalho silencioso, mas eficaz, para defender a verdade desportiva. Sempre que tem conhecimento de qualquer informação ou facto que possa indiciar irregularidades ou práticas criminais, o presidente da FPF encaminhou esses dados para as entidades policiais, de investigação ou para os órgãos de justiça desportiva.”

“Este combate, que tem sido feito de forma discreta, mas com pulso firme, não é feito na praça pública, mas nas instâncias adequadas, com competência para apurar a verdade dos factos", disse a fonte federativa, acrescentando que "Fernando Gomes contratou o sistema de prevenção e monitorização que permite detetar os jogos viciados em função das apostas desportivas”.

Confederações: Alemanha e Chile empatam e adiam decisões para última jornada

A Alemanha e o Chile empataram 1-1, no jogo da segunda jornada do grupo B da Taça das Confederações de futebol, adiando a questão de apuramento para as meias-finais para a última ronda.

Em Kazan, na Rússia, os campeões sul-americanos cedo se adiantaram no marcador, com um golo de Alexis Sanchez, aos seis minutos, mas permitiram que os germânicos, atuais campeõees mundiais, igualassem ainda no primeiro tempo, com um golo de Lars Stindl, aos 41.

O empate deixa as duas seleções, as principais favoritas no grupo a passarem às meias-finais, ainda na frente com quatro pontos, com os chilenos em vantagem na diferença de golos, mais três do que Camarões e Austrália, que também empataram hoje 1-1, adiando as decisões para a última jornada.

Sporting regressa ao trabalho com quatro reforços e muitas ausências

A equipa de futebol do Sporting iniciou a nova temporada com quatro reforços já confirmados no plantel orientado por Jorge Jesus e muitos jogadores ausentes, existindo várias situações por resolver.

O técnico do Sporting conta já com quatro caras novas na equipa, com as contratações dos defesas André Pinto (ex-Sporting de Braga) e Cristiano Piccini (ex-Bétis Sevilha, Espanha) e dos médios Matheus Oliveira (ex-Estoril-Praia) e Battaglia (ex-Sporting de Braga).

Mas as entradas não vão ficar por aqui e são muitos os nomes apontados ao Sporting, como os defesas Fabío Coentrão e Mathieu, o médio Bruno Fernandes ou o avançado Doumbia.

Confederações: Norte-americano Mark Geiger vai dirigir Nova Zelândia-Portugal

O norte-americano Mark Geiger vai dirigir no sábado o jogo Nova Zelândia-Portugal, da terceira e última jornada do grupo A da Taça das Confederações de futebol, que pode ditar o apuramento luso para as meias-finais.

Mark Geiger será auxiliado pelo canadiano Joe Fletcher e pelo também norte-americano Charles Morgante, enquanto o esloveno Damir Skomina será o quarto árbitro.

Geiger, de 42 anos, é professor de matemática e recebeu as insígnias da FIFA em 2008, tendo, em termos de grandes competições, já arbitrado nos Jogos Olímpicos Londres2012 e no Mundial2014 do Brasil.

Raphäel Guerreiro: lesionado, mas não tanto

Raphäel Guerreiro lesionou-se esta quarta-feira no jogo de Portugal com a Rússia, mas o jogador vai permanecer com a seleção nacional. O lateral esquerdo do Borussia Dortmund vai tentar recuperar para ainda poder ir a jogo na Taça das Confederações.

Gestifute: Ronaldo não paga antes de ser ouvido em tribunal

Cristiano Ronaldo não vai pagar os 14,7 milhões de euros reclamados pelo fisco espanhol antes de ser ouvido em tribunal, disseram esta quinta-feira à agência EFE fontes da empresa que agencia o avançadodo Real Madrid.

Coentrão espera em Vila do Conde

Fábio Coentrão regressou à sua cidade natal, enquanto espera que o Sporting e o Real Madrid fechem o acordo de empréstimo, conta o “Record”. O internacional português deverá marcar presença no primeiro treino da época leonina, segunda-feira, na Academia, já com contrato assinado com os leões.

Manchetes do dia

A Bola: “Leão pergunta por Fábio Martins”. Jesus aprecia qualidades de jogador do Braga

Record: “Estão a chegar”. Os reforços de Jorge Jesus

O Jogo: “Gomes quer SMS tirados a limpo”. Federação investiga suspeitas