Adeus Gelson(?), Bruno Fernandes no Sporting, Chile no caminho de Portugal e os últimos desenvolvimentos do caso dos e-mails

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Chile no caminho da seleção nacional

A seleção nacional de futebol vai defrontar o Chile nas meias-finais da Taça das Confederações, depois de a seleção sul-americana ter empatado frente à Austrália (1-1) e de a Alemanha ter vencido os Camarões (3-1).

Portugal, campeão europeu, venceu o Grupo A e vai disputar uma vaga na final frente à seleção chilena, na quarta-feira, em Kazan, depois de o bicampeão da Copa América ter terminado o agrupamento B na segunda posição, com cinco pontos.

A Alemanha, campeã do mundo, assegurou a vitória no grupo ao derrotar os Camarões, e vai defrontar o México, segundo do Grupo A, na quinta-feira, em Sochi.

A final da Taça das Confederações está marcada para 02 de julho, em São Petersburgo.

Doping. FIFA está a investigar seleção da Rússia do Mundial 2014

A FIFA confirmou no domingo que está a investigar os 23 membros da seleção russa que participou no Mundial de futebol em 2014. É a última notícia numa sucessão de casos envolvendo um esquema generalizado de doping alegadamente promovido a nível estatal na Rússia.

Publicamente, a FIFA recusa dizer se descobriu situações concretas de doping no futebol. Num email enviado à Reuters, diz ter "confirmado simplesmente que, em estreita colaboração com a WADA (Agência Mundial Antidoping), continua a investigar as alegações respeitantes a futebolistas no chamado relatório McLaren".

Elaborado em 2016 por Richard McLaren, um advogado canadiano, esse relatório concluiu que mais de mil atletas russos participantes nas mais competições internacionais estiveram envolvidos em doping sob alguma forma. No Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, por exemplo, os truques incluiam a troca sistemática de amostras de urina, através de buracos na parede e com violação de selos supostamente inexpugnáveis.

"Um absurdo qualquer", diz o vice-primeiro ministro russo

As conclusões de McLaren tiveram efeitos sobretudo no atletismo, com a Federação Russa da modfalidade a ficar vedada de provas internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de 2016. Já em maio deste ano, o Comité Paralímpico Internacional disse que há uma "forte possibilidade" de os atletas russos serem impedidos de participar nos Jogos de Inverno de 2018.

O governo russo nega todas as alegações. O vice-primeiro ministro Vitaly Mutko, que também dirige a federação de futebol no país, afirmou: "Eles escreveram um absurdo qualquer. Não se incomodem em ler os jornais ingleses esta manhã". Mas o antigo chefe da WADA, Dick Pound, diz que a FIFA tem obrigação de chegar a conclusões antes do Mundial de 2018, que vai realizar-se... na Rússia.

"Mesmo num organismo com tão pouca credibilidade como a FIFA, um funcionário sénior não há de querer ser parte disto. Há anos que existe uma negação institucional do doping no futebol. Eu assisti a muitas apresentações, oriundas do mundo da fantasia, sobre como não há problemas. Eles têm absolutamente que levar este caso a sério", diz Pound.

Carlos Queiroz: “Sistema? Isto hoje é queijo fresco”

Há treinadores que chegam a selecionadores e selecionadores que são treinadores. Queiroz é dos segundos. Campeão do mundo duas vezes, treinou Portugal e outras seleções, o Sporting e o Real Madrid pelo meio. Agora, acaba de qualificar o Irão pela segunda vez consecutiva para um Mundial e são já quatro as equipas que pôs em campeonatos do mundo (Áfrifca do Sul, em 2002, Portugal, em 2010, Irão, em 2014 e 2018). Mas quem é que está a contar?

A entrevista

Morreu o pai de José Mourinho

Felix Mourinho defendeu as balizas de Vitória de Setúbal entre 1955 e 1968, tendo conquistado uma Taça de Portugal, e de Belenenses, entre 1968 e 1974, no qual chegou a treinar enquanto jogava.

Mais

Caso dos e-mails: “Neste momento não há condições para o campeonato da próxima época começar”

Rui Santos considera que há quem tente constantemente condicionar as entidades independentes do futebol. O comentador da SIC analisou o caso revelado esta semana pelo semanário Expresso sobre alegadas ofertas de bilhetes para jogos do Benfica.

Mais

FC Porto conquista 'dobradinha' no hóquei em patins, ao vencer Taça de Portugal

O FC Porto conquistou a sua 16.ª Taça de Portugal de hóquei em patins, a segunda consecutiva, ao vencer na final o Sporting de Tomar, por 5-1, juntando o troféu ao campeonato nacional.

Em Gondomar, os 'dragões', que chegaram à final após a falta de comparência do Benfica nas meias-finais, marcaram por Gonçalo Alves, aos dois minutos, Hélder Nunes, aos quatro, Reinaldo Garcia, aos 35, e Jorge Silva, aos 36.

A formação tomarense, que eliminou a Física de Torres Vedras nas 'meias', ainda reduziu a desvantagem, por Joka, aos 45, antes de Vítor Hugo fixar o resultado para os 'azuis e brancos', aos 49.

Daniel Ricciardo conquista primeiro triunfo do ano no GP do Azerbaijão

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) venceu o Grande Prémio do Azerbaijão, oitava prova do Mundial de Fórmula 1, naquele que foi o seu primeiro triunfo em 2017.

Na atribulada prova azeri, com quatro entradas do ‘safety car’ e uma interrupção, com bandeira vermelha, Ricciardo somou o quinto triunfo da carreira, ao concluir a corrida em 02:03.55,570 horas, deixando o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o canadiano Lance Stroll (Williams), de 18 anos, na segunda e terceira posições, a 3,904 e 4,009 segundos, respetivamente.

Com o quarto lugar na corrida de hoje, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que sofreu uma penalização, manteve a liderança da classificação, com 153 pontos, agora mais 14 do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que não foi além do quinto posto no Azerbaijão. Bottas ocupa o terceiro lugar, com 111.

Miguel Oliveira quinto no Grande Prémio da Holanda de Moto2

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou na quinta posição o Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade, vencido pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

No circuito de Assen, onde Oliveira venceu em Moto3 em 2015, Morbidelli conquistou o quinto triunfo da temporada, à frente do suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado, e do japonês Takaaki Nakagami (Kalex), terceiro, após a penalização do italiano Mattia Pasini (Kalex).

Morbidelli reforçou a liderança da classificação de pilotos, contabilizando 148 pontos, mais 12 do que Luthi, enquanto Oliveira, que terminou a corrida de hoje a 0,657 segundos do vencedor, segue na quarta posição, com 94.

Confederações: Eliseu diz que as expetativas são de ganhar, seja qual for o adversário

O defesa esquerdo Eliseu assegurou que a seleção portuguesa de futebol mantém a expetativa de chegar à final da Taça das Confederações, seja qual for o adversário na meia-final.

“Independentemente do adversário, as expetativas são sempre as mesmas, de ganhar, e esperamos que sejam umas grandes semifinais e vamos estar preparados para chegar à final”, afirmou o defesa do Benfica, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal qualificou-se no sábado para as meias-finais da Taça das Confederações, ao vencer o Grupo A, e vai defrontar, na quarta-feira, em Kazan, o segundo classificado do Grupo B, cujos derradeiros jogos são hoje disputados, casos do Chile-Austrália e do Alemanha-Camarões.

Bruno Fernandes assina por cinco anos

Bruno Fernandes, de 22 anos, já chegou a acordo com os leões para as próximas 5 épocas, avança o “Record”. O Sporting pagará 9 milhões de euros, mais uma verba dependente de objetivos.

Gelson pode estar de saída

Gelson Martins acredita que vai sair do Sporting e até já se despediu de algumas pessoas do clube, conta o “Correio da Manhã”. Ainda não se sabe qual será o clube para onde irá rumar o jovem-estrela dos leões. Para Jorge Jesus, esta será uma má notícia - perderá um dos seus extremos de referência.

Manchetes do dia

A Bola: “Plano de proteção para Jonas.” Benfica quer avançado em forma a época toda

Record: “Está feito”. Bruno Fernandes assina por cinco época

O Jogo: “Aboubakar nos planos”. FC Porto quer renovar contrato com o camaronês