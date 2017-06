CR7 está a dois golos de Pelé, Pedro Sousa chega à segunda ronda em Wimbledon, Ailton no Benfica e a Fiorentina está à venda

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Pedro Sousa na segunda ronda do 'qualifying' de Wimbledon

O tenista português Pedro Sousa apurou-se para a segunda ronda do 'qualifying' de Wimbledon, ao derrotar o italiano Alessandro Giannessi, primeiro cabeça de série.

Pedro Sousa, atual 153.º do 'ranking' mundial, superou o jogador transalpino, 100.º da hierarquia mundial, em três 'sets', com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em 1:32 horas.

Na próxima ronda, o jogador luso vai medir forças com o candiano Steven Diez, número 223 do mundo.

João Domingues cai na primeira ronda do 'qualifying' de Wimbledon

O tenista português João Domingues, 201.º do 'ranking' mundial, foi eliminado na primeira ronda do 'qualifying' de Wimbledon, ao perder frente ao russo Andrey Rublev.

Rublev, jogador que ocupa presentemente a 92.ª posição da hierarquia mundial, venceu Domingues com relativa facilidade, batendo o jogador luso em apenas 59 minutos., por duplo 6-3.

Piccini com "boa impressão" de Jorge Jesus no arranque dos trabalhos do Sporting

O futebolista italiano Cristiano Piccini (ex-Bétis de Sevilha), um dos reforços do Sporting para a próxima temporada, deixou elogios ao técnico Jorge Jesus, com o qual desejava trabalhar.

“Foi muito bom para mim, tinha vontade de conhecer o treinador, ouvi falar muito dele, fiquei com boa impressão e espero aprender muito jogando para ele, ser seu jogador”, salientou o lateral-direito em declarações à Sporting TV.

Os ‘leões’ iniciaram a pré-época na quinta-feira, com os habituais exames médicos, num momento em que o plantel ainda está muito desfalcado, devido aos jogadores que se encontram ao serviço das seleções.

‘Figueira Beach Rugby’ com 56 equipas, 28 delas estrangeiras

O evento ‘Figueira Beach Rugby' leva à Figueira da Foz, nos dois primeiros dias do mês de julho, mais de 900 atletas de 56 equipas, sendo 28 delas estrangeiras, disse na segunda-feira à agência Lusa a organização.

De acordo com o diretor do projeto, Rui Loureiro, nesta 8.ª edição daquele que "é um dos maiores eventos europeus e mundiais da modalidade do rugby" estarão representadas 10 nacionalidades.

"Este é um evento de referência do Circuito Europeu da modalidade, em que vamos ter a presença de atletas nacionais e internacionais do rugby dito normal", acrescentou.

CR7 está a dois golos de Pelé

Se marcar dois golos ao Chile, Cristiano Ronaldo vai apanhar Pelé, igualando o número de golos que o lendário futebolista brasileiro marcou ao serviço da seleção canarinha, lembra o “Diário de Notícias”.

Ao todo, Pelé marcou 77 remates com a camisola amarela e entre 1957 e 1971. Se Ronaldo marcar os prometidos golos, irá tornar-se o quinto melhor goleador de sempre em seleções nacionais.

À frente de CR7 ficariam apenas o iraquiano Hussein Saeed (78), o zambiano Chitalu (79), o japonês Kunishige Kamamoto (80), o húngaro Ferenc Puskas (84) e o iraniano Ali Daei (109).

Ailton ruma ao Benfica

Ailton Ferreira da Silva, 22 anos, lateral esquerdo que na época passada alinhou pelo Estoril, cedido pelo Fluminense, deverá rumar o Benfica e assinar por cinco épocas, conta a “Bola”.

Fiorentina está a venda

A família Della Valle emitiu um comunicado a anunciar que está pronta para se afastar e deixar o clube “à disposição de quem o quiser comprar e gerir da forma que entender mais apropriada”.

O “Jogo” lembra que os empresários da indústria do calçado adquiriram e capitalizaram o clube em 2002, quando a Fiorentina estava na Série C em pré-falência. A reabilitação foi bem-sucedida, mas os recursos financeiros continuam a não permitir acompanhar o investimento dos outros grandes clubes italianos.

Manchetes do dia

A Bola: “Decisões de leão”. Sporting mexe-se para definir o futuro

Record: “Luz acesa”. Benfica está prestes a fechar vários negócios

O Jogo: “Sérgio blindou Filipe”. Porta fechada à saída do central