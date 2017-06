O que se passa com Nhaga (o bruxo do SLB), impressões sobre a Mãe-Rússia e Florentino Perez nega chantagem de CR7

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Fernando Santos, um homem do mais puro sangue lusitano, vai reencontrar “um senhor” chamado Juan Antonio Pizzi

Meias-finais da Taça das Confederações, um lugar na final em jogo e um reencontro entre dois homens: Fernando Santos e Juan Antonio Pizzi. O selecionador do Chile, com quem Portugal joga amanhã a partir das 19h (21h locais) em Kazan, foi treinado por Fernando Santos no FC Porto e o selecionador nacional só tem coisas boas a dizer do rival.

A antevisão do jogo mais importante do dia AQUI na Tribuna.

FC Porto acusa Benfica de recorrer a serviços de “bruxaria”

Francisco J. Marques acusou o Benfica de recorrer a “bruxaria”. O diretor de comunicação do FC Porto revelou uma troca de e-mails entre Luís Filipe Vieira e Armando Nhaga, suposto comissário nacional da polícia da Guiné-Bissau com a celebração de um contrato de prestação de serviços.

Mais AQUI na Tribuna.

A russa que quer bailar no Rio ou a falsa antipatia de quem cá vive

Uma semana e meia depois, começo a achar que isso dos russos serem antipáticos, frios e mal-encarados é mais mito do que outra coisa.

As impressões da Lídia Paralta Gomes sobre a Mãe-Rússia, que acompanha a seleção nacional há uma semana e meia na Taça das Confederações, para ler AQUI na Tribuna.

Jorge Mendes já foi ouvido como arguido

De acordo com o jornal “El Pais”, o agente português Jorge Mendes já foi ouvido esta manhã de terça-feira no Tribunal de Instrução número 1 de Pozuelo de Alercón, como arguido no processo da alegada fuga fiscal de Radamel Falcão.

O empresário chegou pelas 11h de Espanha ao tribunal, e disse que não faria declarações. Segundo a imprensa espanhola, o português terá dito à magistrada Mónica Gómez Ferrer que o seu trabalho se limita às negociações entre clubes e jogadores para transferências e empréstimos, ou seja, apenas assuntos desportivos.

Presidente do Real Madrid nega chantagem de Ronaldo para melhorar contrato

O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, disse na terça-feira que se está a especular sobre a alegada vontade de Cristiano Ronaldo em abandonar os ‘merengues’, rejeitando haver intenção do futebolista português em melhorar o seu contrato.

Aos microfones da rádio esRadio, Florentino Perez assegurou que, com este impasse, o capitão da seleção portuguesa não procura melhorar o seu salário.

“Impossível. Está há oito anos no Real Madrid e nunca utilizou esses métodos para melhorar o seu salário”, assegurou o presidente dos ‘merengues’.

Bruno Fernandes confessa que jamais poderia dizer não ao Sporting

O futebolista Bruno Fernandes assinou um contrato com o Sporting por cinco épocas e revelou que jamais poderia dizer não a um clube com a grandeza dos ‘leões’, ainda mais depois de saber que o queriam tanto.

“O Sporting é uma das melhores equipas do mundo e eu nunca diria não a um clube com esta grandeza, ainda mais depois de saber que me queriam tanto. Sinto-me feliz também por voltar ao meu país depois da experiência que vivi em Itália”, disse o internacional sub-21 português, em declarações à Sporting TV.

O quinto reforço dos 'leões' para a época que ora se inicia – depois de André Pinto, Mattheus Oliveira, Bataglia e Piccini – afirmou que chega a Alvalade com “a expectativa de aprender cada vez mais, ainda por cima com um treinador como Jorge Jesus, o qual, pelo que tem feito, é conhecido pelo mundo fora”.

Ciclista português André Cardoso diz estar inocente

O ciclista português André Cardoso (Trek-Segafredo) disse estar inocente e que defende um desporto limpo, depois de ter tido um resultado anómalo num controlo antidoping fora de competição.

“Espero que aqueles que me conhecem confiem em mim quando digo que estou inocente e que os meus colegas e fãs do ciclismo em todo o lado não me julguem demasiado rapidamente neste momento tão difícil”, pediu André Cardoso, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

De acordo com a União Ciclista Internacional (UCI), o português, de 32 anos, foi alvo de um controlo fora de competição em 18 de junho, levado a cabo pela Fundação Antidoping do Ciclismo e que revelou a presença de eritropoietina (EPO), ficando de imediato suspenso.

Euro sub-21: Espanha bate Itália e defronta Alemanha na final

A Espanha apurou-se para a final do Europeu de sub-21 de futebol, ao vencer a Itália por 3-1, em jogo das meias-finais da prova, disputado em Cracóvia, na Polónia.

Um 'hat trick' de Saul Niguez, aos 53, 65 e 74 minutos, deram o triunfo à equipa espanhola, tendo os italianos respondido com um golo de Bernardeschi, aos 62.

Na final, a equipa espanhola vai defrontar a Alemanha, que hoje afastou a Inglaterra no desempate por grandes penalidades (4-3), depois de uma igualdade 2-2 no t4empo regulamentar e prolongamento.

Sporting sagra-se campeão português de futsal

O Sporting sagrou-se campeão português de futsal, ao vencer em casa do Sporting de Braga, por 3-1, no quarto encontro da final dos ‘play-offs’.

Merlim, aos seis minutos, Diogo, aos 38, e André Sousa, no mesmo minuto, marcaram os golos dos ‘leões’, que venceram a final por 3-1, conquistando o segundo título consecutivo. André Machado, aos 39, ainda reduziu para os bracarenses.

O Sporting, que já tinha conquistado a Taça da Liga, somou o seu 14.º título de campeão português de futsal, mais sete do que o Benfica, segunda equipa com mais troféus.

Dani Ceballos, o miúdo do Bétis que destruiu a seleção italiana

A Espanha está final do Euro sub-21 após derrotar a Itália por 3-1. Dani Ceballos, o médio espanhol, esteve imparável e há quem diga que está prestes a assinar pelo Real Madrid.

Veja o vídeo dos melhores momentos de Dani Ceballos AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Benfica é grande desafio”. Seferovic fala com o desportivo

Record: “Venha mais uma”. A final da Taça das Confederações está à vista

O Jogo: “Os galões em exame”. Campeão europeu ultrapassa França e Espanha em número de meias finais desde 2000