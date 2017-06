Ninguém bateu bem em Kazan, Papá Ronaldo vai para casa mais cedo, Kikas vai à escola de Surf e Arango no Benfica

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Cristiano Ronaldo já não joga em Moscovo: capitão dispensado para conhecer os filhos recém-nascidos

Logo após o final do encontro com o Chile, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a dispensa de Cristiano Ronaldo, para que o capitão da Seleção possa conhecer os filhos gémeos, nascidos recentemente.

Ronaldo não jogará assim o jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar da Taça das Confederações, domingo, em Moscovo.

“O Presidente da FPF e o Selecionador Nacional foram informados antes da Taça das Confederações pelo capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, que este tinha sido pai. O atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da Seleção Nacional, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer.

O Presidente da FPF e o Selecionador Nacional entendem que, na impossibilidade de chegar ao objetivo de vencer a Taça das Confederações, devem libertar o atleta para que este possa, finalmente, ir conhecer os seus filhos”, publicou a FPF no site oficial.

De Lisboa a Moscovo são 4300 quilómetros, o Chile tem 4300 quilómetros de comprimento e 4300 quilómetros tiveram os braços de Cláudio Bravo

Portugal está fora da final da Taça das Confederações, após cair frente ao Chile no desempate através de grandes penalidades, que vieram decidir um jogo pouco brilhante e em que a Seleção Nacional não foi a equipa coesa e organizada que nos tem habituado. Agora há o penoso jogo do 3.º e 4.º lugar, domingo, na capital da Rússia.

A análise do jogo para ler AQUI na Tribuna.

Sofá, televisão, sestas, matraquilhos e surf - Frederico Morais abriu uma escola

A 1 de julho, em São João do Estoril, abre a “The Blue Room”. É uma escola de surf que não quer reinventar nada, mas quer “ganhar tempo” com os alunos e dar-lhes um espaço para ocuparem o tempo depois do surf - e deixarem os pais descansados. Foi criada por três amigos e a outra coisa especial é que um deles é Frederico Morais.

Saiba mais AQUI na Tribuna.

Millonarios anuncia transferência do colombiano Arango para o Benfica

O clube de futebol colombiano Millonarios anunciou que o avançado colombiano Cristian Arango, de 22 anos, foi transferido para o Benfica, com o emblema colombiano a conservar parte dos direitos desportivos do atleta.

“O Millonarios negociou com a equipa portuguesa a venda dos direitos desportivos, reservando uma percentagem dos mesmos”, explicou a formação colombiana, em nota publicada no seu sítio oficial na Internet.

Arango, internacional pelos escalões jovens da Colômbia, chegou ao clube em janeiro deste ano, proveniente do Envigado, tendo cumprido 13 jogos e marcado três golos pela formação de Bogotá.

Confederações: Nani tira Fernando Couto do pódio dos mais internacionais

Nani ultrapassou hoje Fernando Couto e passou a ser sozinho o terceiro jogador da história com mais jogos pela seleção portuguesa de futebol, ao somar a 111.º internacionalização frente ao Chile, nas meias-finais da Taça das Confederações.

Em Kazan, na Rússia, Nani foi lançado na partida aos 76 minutos e passou definitivamente o antigo defesa central na lista de futebolistas que mais vezes vestiram a camisola das ‘quinas', ficando apenas atrás de Cristiano Ronaldo, que leva 143, e de Luís Figo, que terminou a carreira com 127.

Nascido a 17 de novembro de 1986, Nani começou o seu trajeto na seleção ‘AA' a 01 de setembro de 2006, ainda antes de trocar o Sporting pelo Manchester United.

