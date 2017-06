Afinal, o bruxo é Rui Vitória, Papá Ronaldo está feliz, os alemães do costume, Benfica contrata Chrien e quem se mete com Jorge Mendes...

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

O macumbeiro do Benfica: Rui Vitória

“O nosso feiticeiro-mor, nesse caso, o principal bruxo, como queiram chamar, é Rui Vitória. As fantasias mais deslumbrantes são do Jonas. Os segredos mais poderosos são do nosso capitão, Luisão. A poção mais forte de Fejsa, que por onde passa ganha todos os títulos. E os pós mais inebriantes saem dos dribles dos nossos vários artistas, como o Nelson Semedo, o Cervi, o Rafa e outros tantos.”

Palavras de Luís Filipe Vieira, antes do jantar anual com os deputados adeptos do Benfica, em resposta à polémica sobre as supostas encomendas ao bruxo guineense Nhaga.

Novos ou velhos, os alemães serão sempre alemães

O México teve mais bola, manteve-a na relva, inventou jogadas bonitas e arriscou muito. Mas, no fim, perdeu (4-1) com uns alemães cheios de miúdos e de gente com pouca vida de seleção, que assim chegam à final da Taça das Confederações. Portugal, portanto, vai reencontrar os mexicanos no domingo, às 13horas.

A análise do jogo para ler AQUI na Tribuna.

Ronaldo apresenta ao mundo Eva e Mateo

Os gémeos nasceram no dia 8 de junho, mas só agora o jogador pôde conhecê-los, após ser dispensado mais cedo da seleção. Esta quinta-feira segurou-os ao colo e partilhou uma fotografia no Facebook, “feliz”.

Mais AQUI na tribuna.

“Hoje já se fala que Jorge Mendes tem medo, que tem um problema. Estes casos podem ser o princípio do seu declínio”

Jornalista e sociólogo italiano, Pippo Russo, elegeu Jorge Mendes como “o” superagente e escreveu um livro sobre ele, para mostrar o lado obscuro dos negócios do agente de futebol que melhor soube cultivar a sua imagem junto do público e dos media. Imagem essa que, segundo o italiano, “está a mudar”.

Uma entrevista a ler AQUI na Tribuna.

Árbitra Sílvia Domingos nomeada para o Europeu feminino de sub-19

A árbitra internacional portuguesa Sílvia Domingos foi nomeada para a fase final do Campeonato da Europa feminino sub-19, entre 08 e 30 de agosto, na Irlanda do Norte, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Acho que isto também demonstra o trabalho que tem sido feito na arbitragem portuguesa, nomeadamente na feminina. É sempre muito gratificante para nós (...) podermos dignificar a arbitragem portuguesa", afirmou Sílvia Domingos, citada pela assessoria da FPF.

A árbitra internacional portuguesa encara esta nomeação como o corolário do trabalho que tem desenvolvido nos anos de dedicação.

Sporting vende passe de Téo Gutierrez por 1,825 milhões de euros

O Sporting informou ter chegado a acordo com o Club Atlético Júnior, da cidade de Barranquilla, na Colômbia, para a venda definitiva do passe do futebolista Téofilo Gutiérrez pelo valor de 1,825 milhões de euros.

Num comunicado que tornou público, os ‘leões’ desejaram "as maiores felicidades" ao avançado de 32 anos, que regressou ao clube da sua cidade natal, onde já foi apresentado numa cerimónia em que estiveram presentes mais de 40 mil pessoas.

Teo Gutiérrez foi contratado ao River Plate em 2015 por 3,4 milhões de euros e apontou 15 golos em 32 jogos na única época em que representou os ‘leões’. Em 2016/17, esteve emprestado ao Rosario Central, da Argentina.

Vieira diz que Benfica não pratica atos à margem da lei

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse na quinta-feira que os 'encarnados' "não praticam atos à margem da lei" e que o "conflito suicida" criado "acabará por vitimar quem o desencadeou".

O líder do Benfica, que discursou antes do jantar anual com os deputados adeptos do Benfica, apontou baterias ao FC Porto por levantar suspeições sobre alegados atos de influência na arbitragem.

Divanei regressa ao futsal do Sporting quatro anos depois

O Sporting anunciou, na sua página oficial na internet, ter chegado a acordo com o atleta de futsal Divanei para o seu regresso ao clube, quatro anos depois de ter sido transferido para os russos do CSKA.

Divanei representou o Sporting entre as épocas 2008/09 e 2010/11, ao fim da qual se transferiu para o CSKA, antes de voltar a representar os ‘leões’, mas, ano e meio volvido, rumou ao Cazaquistão para vestir a camisola do Kairat durante três épocas.

O brasileiro, de 33 anos, protagoniza assim o segundo regresso ao futsal do Sporting, ao serviço do qual conquistou quatro campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, e dois dias depois de o clube se ter sagrado bicampeão nacional, ao vencer o Sporting de Braga no quarto jogo da final.

Mónaco adversário do Sporting no seu jogo de apresentação, em 22 de julho

O clube francês AS Mónaco, campeão francês de futebol e orientado pelo português Leonardo Jardim, vai ser o adversário do Sporting no seu jogo de apresentação, a realizar em 22 de julho, revelou o clube 'lenino'.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que o jogo de apresentação da equipa de futebol profissional do Sporting Clube de Portugal vai realizar-se no próximo dia 22 de julho, no Estádio José Alvalade, frente ao AS Monaco, campeão francês e semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões", pode ler-se na nota.

Benfica confirma contratação do médio eslovaco Martin Chrien

O Benfica assegurou a contratação do futebolista eslovaco Martin Chrien, vindo do Viktoria Plzen, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas, anunciou o clube através do seu canal oficial.

O médio, de 21 anos, prestou declarações ao canal benfiquista, nas quais promete "jogar com empenho, ser rápido" e descrevendo as 'águias' como o "clube ideal".

"O Benfica é o maior clube de Portugal e um clube muito grande no mundo. É o melhor para jogadores jovens, tem um estádio lindo e adeptos fantásticos. Quero jogar neste estádio e ganhar muitos troféus", disse.

FPF chumba polémica alteração ao regulamento disciplinar

O 'chumbo' do artigo do regulamento disciplinar sobre "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou indignos" foi um dos destaque da Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por 35 votos contra, 11 abstenções e 14 votos a favor da ratificação da norma, caiu o polémico artigo 136.º-A, votado em separado do resto do regulamento disciplinar. Caso fosse aprovado, ficava proibido "o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos, e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros agentes desportivos".

A proposta tinha partido do Benfica em AG da Liga e foi criticada pelo Sporting, que a interpretou como perseguição ao seu presidente, Bruno de Carvalho, a propósito dos incidentes ocorridos após o Sporting-Arouca.

