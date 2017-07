Sir Alex Ferguson não tem palavras doces para Mino Raiola: “Um balde de...”

Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United, nunca “foi à bola” com Mino Raiola, agente de Paul Pogba e responsável para saída do jogador em 2012 para a Juventus. No seu livro “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” (publicado em 2015, mas não editado em Portugal), já lhe tinha dedicado uma passagem menos elogiosa. Mas nada comparado com o que terá dito numa palestra motivacional que deu a uma equipa de râguebi há alguns meses.

Segundo o “Record”, nessa palestra, Brian Mujati, jogador dos Sale Sharks, perguntou a Ferguson por que é que ninguém no Manchester United tinha conseguido perceber que Paul Pogba era um futebolista com qualidade suficiente para valer mais de 100 milhões de euros.

“É simples, ele tinha um mau agente. Um balde de merda”, disse Ferguson, arrancando um coro de gargalhadas a todos os presentes. Contudo, o antigo treinador do Manchester não se riu.

“Paul Pogba foi sempre bem acompanhado e nós sabíamos que era um bom jogador - ainda é um grande jogador. E nós fizemos uma excelente proposta de contrato”, explicou.

As observações de Ferguson aparecem num vídeo que Brian Mujati fez upload no YouTube a meio do mês de junho, mas as imagens são mais antigas, dado que o jogador saiu do clube em fevereiro.