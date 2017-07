Benfica quer gerir um clube da Premier League

O objetivo é “passar a tática”, ganhar mais dentro e fora do relvado. Domingos Soares Oliveira, administrador do Benfica, revelou que os encarnados pretendem entrar na gestão de um clube da Premier League na próxima época, em declarações à revista “Forbes”, que chegou às bancadas esta terça-feira.

Segundo o administrador, o investimento será feito “com limitações” - ou seja, há limite no que o Benfica pode gastar. Domingos Soares disse que seria escolhido um clube do meio da tabela do principal escalão do futebol inglês.

“Quando o dinheiro é muito, as pessoas preocupam-se menos com a optimização do seu volume de negócios. Nós temos uma experiência de dez ou quinze anos em que, sem dinheiro, tivemos de optimizar o nosso modelo, chegando ao ponto de hoje o Benfica ser uma empresa que está finalmente a conseguir diminuir a alavancagem feita em cima da dívida”, explicou.