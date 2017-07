Edgar junta-se a Éder no Lille, Schelotto e Zeegelaar fora dos planos de Jesus e a exigência máxima de Sérgio Conceição

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Barcelona acusado de lucrar milhões à custa da revenda de lugares cativos

Bilhete de 90 euros pode chegar aos 1.500 através da transformação do vulgar cativo numa experiência premium. Sócios não sabiam.

Bruno de Carvalho quer que o Governo diga “Basta!”

Presidente do Sporting, em entrevista à Bloomberg, pede intervenção do governo para por cobro ao que considera ser um cenário generalizado de suborno e corrupção no mercado de transferências.

Bruno Fernandes e Jérémy Mathieu já treinam com a equipa de futebol do Sporting

Os futebolistas Bruno Fernandes e Jérémy Mathieu realizaram na segunda-feira o primeiro treino na equipa de futebol do Sporting, numa sessão marcada pelo regresso ao trabalho de Bas Dost e dos internacionais sub-21 portugueses.

O médio Bruno Fernandes, contratado pelo Sporting aos italianos da Sampdoria, realizou hoje o primeiro treino nos ‘leões’, tal como o defesa francese Jérémy Mathieu, que alinhava nos espanhóis do Barcelona, e está autorizado a treinar no clube até ser anunciada uma decisão.

O treino de hoje marcou também o regresso ao trabalho do avançado Bas Dost, que foi o melhor marcador do último campeonato, bem como dos jovens Francisco Geraldes, Iuri Medeiros e Tobias Figueiredo, que estiveram no Europeu de Sub-21.

Sérgio Conceição encontrou grupo com vontade de "inverter o ciclo de não ganhar nada"

O novo treinador de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu na segunda-dfeira, no final do primeiro treino da pré-época, que encontrou um grupo motivado e com vontade "de inverter o ciclo de não ganhar nada".

Sérgio Conceição fez uma análise positiva do primeiro treino, que contou com a presença de 19 jogadores.

"Correu bem. O primeiro treino é sempre diferente dos outros dias. Alguns jogadores estavam cansados na parte final, mas é normal. A aplicação e a seriedade estavam lá e isso é importante", começou por dizer o técnico em declarações ao Porto Canal.

Sagan: “Pressão? Não sei o que é isso” E vão oito vitórias no Tour

O campeão do mundo de estrada bateu a concorrência, ao sprint, na primeira chegada em solo francês do Tour. Michel Mattews foi segundo. Froome ascendeu ao segundo posto da geral.

Schelotto e Zeegelaar fora dos planos de Jesus

Ezequiel Schelotto e Marvin Zeegelaar são ausências na pré-temporada do Sporting. De acordo com o “Record”, os laterais estão autorizados pela SAD a procurar clube, não fazendo parte das contas de Jesus para a nova época.

Os leões pedem 4 milhões de euros para libertar Schelotto. Já Zeegelaar o valor está nos 4,5 milhões de euros.

Edgar rescinde com o Belenenses e muda-se para França

Segundo o site “Maisfutebol”, Edgar Ié vai ser jogador do Lille, clube onde jogam os portugueses Xeka e Éder. O central, internacional sub-21 por Portugal, viaja já esta terça-feira para França. Ontem terá rescindido contrato com o Belenenses.

Manchetes do dia

A Bola: “Acuña está fechado”. Extremo argentino a caminho de Alvalade. Jogador do Racing Avelladena por 10 milhões de euros

Record: “Já é a doer”. Benfica já treina doze horas por dia

O Jogo: “Exigência é máxima para todos”. Palavras de Sérgio Conceição