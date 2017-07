Mercado de transferências: Benfica fecha Ailton, Morata no United e a nega de Vukcevic ao Sporting

Comecemos pelo contrário de uma transferência: a nega de Vukcevic ao Sporting. “Sporting? Recebi convites mas estou muito contente por ficar”, disse o jogador aos jornalistas durante o treino aberto do SC Braga esta terça-feira. É possível que o montenegrino achasse que o plantel de Jorge Jesus já estava demasiado recheado… afinal, o Sporting já gastou 25 milhões de euros em transferências.

Avancemos para o mercado nacional.

Ailton, do Estoril, esteve quase a ir para o CSKA de Moscovo, mas ficou-se pela capital de Portugal. Segundo o “Jogo”, o Benfica prepara-se para fechar a compra deste lateral ao Estoril por dois milhões de euros. O jogador brasileiro deverá chegar a Lisboa para assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Aboubakar, internacional camaronês do FC Porto, deverá rumar à China. O Jiangsu Suning está interessado e poderá dar até oito milhões de euros pelo jogador - o mesmo que o FC Porto pagou quando o contratou.

Bryan Ruiz deve sair do Sporting e está à venda por cinco milhões de euros; o jogador não faz parte dos planos de Jorge Jesus. (Schelotto, Douglas, Paulo Oliveira, Zeegelaar e Castaignos estão na mesma situação.)

Ao nível internacional, terá sido gasto muito dinheiro. E o responsável é o suspeito do costume: José Mourinho foi buscar Álvaro Morata, do Real Madrid, e fê-lo voar para Manchester. Por 68 milhões de euros, conta o “Sun”.

Já no Inter de Milão, o português João Mário poderá servir de “moeda de troca” na busca do seu clube. Se este for vendido ou cedido ao PSG, o Inter de Milão poderá ir buscar Steven N’Zonzi, do Sevilha, por 40 milhões, conta o jornal “Corriere dello Sport”.

Dani Ceballos, jovem revelação do euro-sub21 e jogador do Bétis, está a ser cobiçado pelo Real Madrid, Barcelona e Juventus, avança o jornal espanhol a “Marca”. É quase certo que não ficará no clube para a próxima época, mas o Bétis diz que está a analisar todas as propostas com cuidado.