O desporto que se joga hoje: Tour rola nas planícies francesas e é dia de ver Federer e Djokovic em acção

A quarta etapa do Tour de França vai ligar Mondorfs-Les-Bains, no Luxemburgo a Vital, França. Será uma etapa essencialmente plana, com ligeiras elevações, sendo que o vento pode bem ser o pior adversário dos ciclistas. Ao todo, terão de percorrer 207.5 quilómetros.

Neste momento, Geraint Thomas (Sky), primeiro classificado da prova, tem uma vantagem de 12 segundos sobre Chris Froome, elemento da mesma equipa. Em terceiro lugar está Michael Matthews (Sunweb). A partida está prevista às 12h20 (hora local), menos uma hora em Portugal.

Wimbledon

Com João Sousa de fora, Portugal perdeu o seu principal nome no principal torneio de ténis britânico. Mas ainda há muito para ver em Wimbledon. Esta terça-feira, há jogos e tenistas de qualidade a ter debaixo de olho.

Angelique Kerber, finalista no ano passado, vai inaugurar o court principal com Irina Falconi e é muito provável que saia mais cedo da competição. Kerber está a passar uma fase menos boa e o “Guardian” prevê o seu afastamento já nesta etapa da competição. O encontro é às 13h00, hora de Portugal

Juan Martin del Potro, vencedor do Open dos EUA em 2009, irá defrontar Thanasi Kokkinakis. A título de curiosidade: os dois tenistas tem um percurso profissional marcado por lesões.

Já Novak Djokovic vai defrontar Martin Klizan, um francês com qualidade, mas pouco currículo quando comparado com o sérvio. As apostas estão, é claro, do lado de Djokovic.

Dolgopolov, da Ucrânia, tem a tarefa ingrata de bater-se com Roger Federer, a “experiência religiosa”, como lhe chamou David Foster Wallace.