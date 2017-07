Rui Vitória obrigado a dispensar jogadores, a cláusula de 100 milhões de Gelson e Brahimi está preso por Sérgio

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Fisco investiga transferências milionárias dos maiores clubes portugueses

A Autoridade Tributária está a investigar os principais negócios das sete maiores sociedades anónimas desportivas em Portugal e respetivos clubes de futebol, avança o “Correio da Manhã” esta quarta-feira. Como era de esperar, os três grandes - Benfica, Sporting e FC Porto - são os principais focados nesta investigação. Sp. Braga e V. Guimarães também estão a ser escrutinados.

Desde o início de 2016, só os três grandes realizaram, entre vendas e aquisições de jogadores, negócios de 446,3 milhões de euros.

Segundo o matutino, a investigação começou em 2016 e prossegue este ano, envolvendo operações com 52 jogadores e técnicos de futebol.

Gelson está mais do que protegido

A renovação de contrato de Gelson demorou muito e isso não foi por acaso. Quando o acordo foi possível, no início deste ano, o Sporting incluiu nas negociações uma espécie de ‘plano de contingência’, conta o “Record”.

Com uma uma cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros, os leões ‘reservaram o direito’ de aumentar este valor para 100 milhões de euros mediante o pagamento adicional de um prémio de 1,5 milhões ao jogador.

Rui Vitória está obrigado a emagrecer o plantel

O treinador do Benfica tem quarenta jogadores disponíveis para a próxima época, mas está obrigado pelo clube a emagrecer esta lista e a dispensar alguns nomes - isto é, se quer contratar novos jogadores. Segundo a “Bola”, Vitória tem de dispensar 14 nomes.

Esta tarefa será facilitada caso algumas transferências, como a saída de Grimaldo, se confirmem nas próximas semanas.

Sérgio Conceição quer impedir a saída de Brahimi a todo o custo

O FC Porto precisa de estabilidade: por isso, Sérgio Conceição quer a permanência de Brahimi. Qualquer reforço do mesmo gabarito iria esgotar o orçamento do clube para a próxima época, conta o “Jogo”. Ainda assim, as propostas continuam a chegar: West Ham, Everton e Tottenham querem o argelino.

Manchetes do dia

A Bola: “Grande pelotão”. Rui Vitória tem 40 jogadores e precisa de fazer escolhas

Record: “Prémio blinda Gelson”. Sporting protegeu-se contra ataques de tubarões

O Jogo: “Sérgio segura Brahimi”. Argelino é considerado essencial pelo treinador