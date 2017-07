Coentrão coração-de-leão, o enamoramento de Sérgio Conceição e Maxi está de regresso (para já)

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Coentrão presta prova de lealdade ao Sporting

Fábio Coentrão, reforço do Sporting para a próxima época, já proferiu as suas primeiras palavras com leão ao peito. Num vídeo publicado nas redes sociais, o defesa-lateral diz: “Já vesti muitas camisolas, mas sempre fui feito de Sporting”.

Coentrão já integrou o treino do plantel leonino na tarde de quarta-feira, colocando-se às ordens de Jorge Jesus.

FC Porto empresta Chidozie ao Nantes

O defesa central nigeriano Chidozie vai jogar no Nantes na próxima temporada, por empréstimo do FC Porto, anunciou a equipa da liga francesa de futebol na sua página oficial na internet.

No clube francês, Chidozie vai reencontrar o belga Joris Kayembe, contratado a título definitivo aos ‘dragões’, com quem fez vários jogos na última temporada ao serviço do FC Porto B.

Internacional nigeriano, Chidozie, de 20 anos, chegou ao FC Porto em 2014, ainda como júnior, e, na temporada 2015/16, chegou a fazer vários encontros na equipa principal dos ‘azuis e brancos’, mas acabou por voltar à equipa B na última época.

Seferovic quer lugar no ‘onze’, apesar da concorrência de ‘peso’ no Benfica

O futebolista suíço Haris Seferovic afirmou na quarta-feira esperar conquistar um lugar no ‘onze' titular do Benfica, apesar da concorrência de Jonas, Mitroglou e Raúl Jiménez, e definiu-se como "um jogador de equipa".

"É bom haver tantos avançados. Eu quero ser titular. Tenho treinado todos os dias para isso. Neste momento, há quatro avançados e o ‘mister' depois decidirá quem joga”, afirmou Seferovic aos jornalistas, à margem de uma sessão de autógrafos numa loja do Benfica na Baixa de Lisboa, na qual também participou o central Rúben Dias.

O avançado, contratado esta época aos alemães do Eintracht Frankfurt, não quis revelar quantos golos espera marcar no decorrer da temporada e foi conciso na hora de se definir enquanto jogador.

Sérgio Conceição quer Ricardo

O treinador do FC Porto quer garantir Ricardo, ex-jogador do Nice. De acordo com o “Jogo”, Sérgio Conceição terá ficado impressionado com os dotes do jogador. Este jogador poderá a vir a ser central na ala direita dos dragões.

Maxi Pereira regressou aos treinos com o FC Porto mas pode sair

Segundo o “Jogo”, Maxi Pereira regressou aos treinos do FC Porto precisamente no dia em que foi associado aos russos do Rubin Kazan. O desportivo escreve que a possibilidade de sair não está descartada, desde que surja uma boa oportunidade para o FC Porto e para o jogador.

Manchetes do dia

A Bola: “Não fosse o caso do túnel, teria sido tetra no FC Porto”. Palavras de Jesualdo Ferreira em entrevista ao desportivo

Record: “Sempre fui feito de Sporting”. Coentrão já treina em Alcochete

O Jogo: “Ricardo vai ser aposta”. Sérgio Conceição veio de França rendido ao ex-jogador do Nice