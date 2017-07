Mercado de transferências: Carrillo de saída, Bas Dost quer ficar, Chidozie emprestado e Gumus à distância de dois milhões

Mais um dia, mais mudanças.

Carrillo pode estar de saída do Benfica, devido à concorrência que há dentro do plantel de Rui Vitória e do seu baixo rendimento na última época. De acordo com o “Record”, o Benfica pretende encaixar seis milhões de euros, o valor gasto aquando da compra do peruano. Depois de ter estado cinco temporadas ao serviço do Sporting, Carrillo assinou pelo Benfica, em 2016, um contrato válido até junho de 2021.

Ainda nos encarnados: dois milhões de euros separam Gumus, do Galatasaray, do estádio da Luz. De acordo com o jornal “Fanatik”, o Benfica está disposto a fazer uma proposta de três milhões… mas os turcos querem cinco milhões.

O defesa central nigeriano Chidozie vai jogar no Nantes na próxima temporada, por empréstimo do FC Porto, anunciou a equipa da liga francesa de futebol na sua página oficial na internet.

Bas Dost, o melhor marcador da liga portuguesa na última época, até pode estar a ser assediado por vários clubes, mas não parece muito interessado em sair de Alvalade.

“Não faço ideia se vai aparecer alguém para me contratar, vamos ver, mas estou muito confortável no papel que tenho nesta equipa. Sinto-me muito bem em Portugal e já comprei casa. Estou muito feliz por isso não tenho motivos para sair”, disse o avançado do Sporting em declarações ao “Voetbal Centraal” esta quinta-feira.

Também Iker Casillas acabou com a interrogação sobre a sua possível saída do FC Porto.O guarda-redes espanhol do FC Porto deu por terminada a novela que se gerou à volta da sua continuidade. Na sua conta no Twitter, Casillas disse sentir-se “muito contente” por continuar mais um ano no clube.