Jorge Jesus e Bruno de Carvalho colidem por causa de Edgar Ié

Esta é a história do filho que queria muito um brinquedo, que considerava essencial para a sua coleção, mas o pai não esteve atento o suficiente para reparar na importância desse pedido. Depois, quando o ia para comprar, o brinquedo já estava esgotado. E o filho ficou chateado, está claro.

Esta é essa história aplicada ao futebol.

Jorge Jesus queria muito Edgar Ié, defesa do Belenenses que acabou de assinar pelo Lille, e referenciou-o a Bruno de Carvalho; o treinador pediu urgência. Nos planos de JJ, Edgar seria essencial para quando o Sporting tivesse de jogar com três defesas.

Só que Bruno de Carvalho, emaranhado nos preparativos do seu casamento, deixou atrasar o interesse do Sporting no defesa. Quando fez uma proposta, conta o “Correio da Manhã” esta sexta-feira, Edgar Ié já estava a ser seduzido pelo FC Porto e pelos franceses do Lille, clube pelo qual acabou de assinar.

Esta situação terá provocado o primeiro momento de tensão entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus nesta época. O treinador, segundo o matutino, terá ficado muito desagradado com a forma como a proposta de transferência foi conduzida.

Os leões ofereceram 1,5 milhões de euros ao Belenenses, dando ainda a hipótese de ceder alguns jogadores. Os dragões avançaram com uma proposta de quatro milhões de euros, mas o Lille pagou seis milhões de euros pelo internacional sub-21.

Edgar Ié foi formado nos leões, mas saiu com 16 anos para o Barcelona, onde não se afirmou.