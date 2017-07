Lisandro López, André Gomes, Marcos Acunã, Francisco Geraldes e Lukaku. Os nomes à baila no mercado de transferências

A dança de nomes no mercado de transferências nunca para.

Lisandro López, defesa central do Benfica de 27 anos, pode estar de saída. Apesar da transferência de Lindelof ser uma boa oportunidade para o central se impor no plantel principal do clube, os espanhóis do Eibar podem dar-lhe já uma garantia de titularidade. De acordo com a “Bola”, o clube espanhol pediu informações aos encarnados sobre o jogador.

Francisco Geraldes, médio do Sporting, está a ser seguido por dois clubes, mas Jorge Jesus não o quer deixar sair. Mesmo tendo sido pouco utilizado na última época, o treinador do Sporting está convencido do potencial do jovem português. Ambas as propostas recebidas por Geraldes eram de empréstimo - uma veio da Alemanha e a outra de França.

Ainda no Sporting, Marcos Acunã pode estar a chegar. Segundo o “Record”, o Sporting e o Racing já acordaram o valor a ser pago pelo extremo esquerdo de 25 anos. Porém, neste momento, há uma divergência no modo de pagamento. Pelo que foi apurado, o Sporting quer pagar o valor da transferência em prestações durante um ano, mas o Racing quer o pagamento a pronto.

Ao nível internacional, também há novidades.

O Barcelona, segundo o “Mundo Desportivo”, recebeu uma proposta de 45 milhões de euros por André Gomes, mas disse não. O português faz parte dos planos do treinador do catalães.

Já Romelu Lukaku deverá mesmo ser o segundo reforço do Manchester United para 2017/18. O avançado belga deverá ser anunciado nas próximas horas. De acordo com o “Sun”, Lakaku já terá realizado os habituais exames médidos.