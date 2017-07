Sporting regressa aos relvados e Barcelona recusa oferta choruda por André Gomes

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Sporting joga hoje com o Belenenses

Esta quinta-feira Jorge Jesus vai testar os miúdos e novas contratações do Sporting. O primeiro jogo amigável de pré-época dos leões acontece hoje às 20 horas com o Belenenses. As expectativas estão altas, tendo em conta que o Sporting foi o clube, até ao momento, que mais investiu no mercado de transferências.

Jorge Jesus começa mais uma época focado no título que lhe foge há dois anos. À terceira será de vez?

Por que os goleiros tendem a ser tristes (todos querem ser Ronaldo, quem quer ser Casillas?)

No dia em que Casillas anunciou com um tweet que vai ficar no FC Porto, Plínio Fraga escreve a partir do Rio de Janeiro sobre a tristeza inevitável dos homens que usam luvas. E como a tristeza se sente em todas as línguas e sotaques, esta é uma prosa com coração e grafia brasileira. “Quem é escalado para o gol passa vida na antessala do medo”.

Fernando Gomes proíbe orgãos sociais da federação de pedirem ou aceitarem bilhetes para jogos

A idoneidade da Federação Portuguesa de Futebol tem de ser “limpinha”, sem sombra de dúvidas. Após a confusão criada pelo caso e-mails, onde são referidas diversas ofertas de bilhetes do Benfica a elementos do Conselho de Disciplina em temporadas passadas, Fernando Gomes decidiu tomar medidas.

Segundo o “Record” e a “Bola” esta sexta-feira, o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enviou uma carta aos presidentes dos órgãos sociais da federação a recordar que os seus integrantes não podem, por regra, solicitar qualquer tipo de oferta a qualquer agente desportivo, mesmo que seja um bilhete para um jogo de futebol.

Tour: Kittel 'bisa', ao vencer sexta etapa

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick Step-Floors) ‘bisou’ na 104.ª Volta a França, ao impor-se na chegada da sexta etapa, em Troyes, onde o britânico Chris Froome (Sky) voltou a vestir de amarelo.

Kittel, que já tinha vencido a segunda etapa, foi o mais forte no ‘sprint’ que encerrou os 216 quilómetros desde Vesoul, batendo o campeão francês Arnaud Démare (FDJ) e o seu compatriota André Greipel (Lotto Soudal).

Chris Froome, que gastou as mesmas 5:05.33 horas do vencedor da etapa, manteve a diferença para os seus mais diretos perseguidores. O tricampeão da Volta a França (2013, 2015 e 2016) tem o companheiro e compatriota Geraint Thomas a 12 segundos, e o italiano Fabio Aru (Astana) a 14.

Barcelona recusa proposta avultada por André Gomes

O Barcelona recusou uma proposta de 45 milhões de euros por André Gomes, conta o jornal espanhol “Mundo Desportivo”. É preciso lembrar que o internacional português veio do Valencia para o Barcelona por 35 milhões na época passada. O desportivo não ião identifica o clube interessado no médio-centro.

Manchetes do dia

A Bola: “Primeiro esboço do novo leão”. Sporting joga hoje com o Belenenses

Record: “Reforços animam Jesus”. Treinador aguarda extremo

O Jogo: “Casillas preferiu o FC Porto”. Guarda-redes fica mais uma época