Luís Filipe Vieira assume ambição do penta e diz: “Deixem-se de bruxarias porque o mais importante é o Benfica”

Com o Benfica ainda no centro da polémica do caso dos e-mails, Luís Filipe Vieira, à margem de um almoço realizado no Estádio da Luz no domingo, não esteve com meias palavras frente aos adeptos do clube e deixou a tática para lidar com a situação.

“Preocupem-se sempre com o Benfica. Deixem os outros falar, deixem-se de bruxarias porque o mais importante é o Benfica. Não vale a pena falar de emails ou de bruxos. O Benfica vai responder nos locais próprios, como tem feito sempre. Vamos continuar unidos, ambiciosos e a respeitar os adversários”, apontou.

E a ambição de Vieira é grande. ”Vamos assumir que queremos conquistar o penta... não temos vergonha de o dizer”, assumiu o presidente do Benfica, durante o almoço do encontro mundial das Casas do clube.

Segundo Vieira, o clube da Luz vai “continuar, nas modalidades e no futebol, com equipas bastante competitivas e com o mesmo sonho de ganhar”.

A par dos resultados desportivos estarão também os económicos e financeiros. “Queremos recuperar os capitais próprios da SAD o mais depressa possível. Pensamos que este ano vamos recuperar mais 40 ou 50 milhões de euros de capitais próprios. Queremos chegar, no próximo ano, aos capitais próprios na totalidade, para termos outra estratégia, que será anunciada a todos vós. Penso que qualquer benfiquista participará nessa estratégia”, revelou.