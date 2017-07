Adiós Bryan, Olá André e Bonjour Aboubakar

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Jorge Jesus já não conta com Bryan Ruiz

Bryan Ruiz, 31 anos, ainda está serviço da Costa-Rica na Gold Cup, mas já foi informado que o Sporting não conta com ele para a próxima época. De acordo com o “Record”, o jogador terá mesmo autorização para procurar um novo clube antes do regresso a Portugal.

Ao que consta, o Sporting tem a intenção de vender o jogador por dois milhões de euros e há interessados no Médio Oriente. É de lembrar que Ruiz foi um dos jogadores com mais rendimentos, essenciais, na primeira época de Jorge Jesus no Sporting.

Sérgio Conceição não quer deixar sair Aboubakar

O jogador camaronês já fez saber que não quer ficar em Portugal, que recebeu uma proposta de Inglaterra, mas Sérgio Conceição ainda não o tirou do baralho. De acordo com o “Jogo”, o treinador do FC Porto está a tentar convencer o jogador a ficar. Renovação do contrato é a batalha que se segue. Só isso poderá convencer o avançado a ficar em Portugal.

André Moreira está a chegar

André Moreira, jovem guarda-redes do Atlético de Madrid, deverá ser apresentado no Benfica ainda esta semana. Virá a título de empréstimo, ao contrário do que se tinha inicialmente falado. Os encarnados em caso de interesse no final da época terão direito preferencial de compra.

Era para ser maníaca. Afinal foi épica. Na segunda-feira mais especial de Wimbledon, Nadal foi eliminado ao fim de 4h47 de jogo

Nadal está fora. Murray e Federer venceram sem grandes problemas. Djokovic fica à espera de saber quando vai jogar. O seu encontro foi adiado na sequência da maratona que opôs Nadal ao herói do dia: Gilles Muller.

Raphael Guerreiro afastado dos relvados entre três e quatro meses

O futebolista internacional português Raphael Guerreiro vai estar afastado da competição entre três e quatro meses, depois desta segunda-feira ter sido operado a uma fratura no pé, anunciou o Borussia Dortmund no seu site oficial.

Tour: O espetáculo segue dentro de momentos. O que há para ver?

O pelotão emagreceu. Froome ficou sem Thomas. O Tour ficou sem Porte, mas ganhou Aru e Bardet. E Uran e Martin. Quintana e Contador é que parece que já lá não chegam. Até aos Campos Elísios ainda há muito para trepar. E para ver. Saiba o quê.

Fernando Santos diz que Portugal construiu "família muito forte" para Euro2016

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, atribuiu a capacidade da equipa nacional portuguesa de vencer o Campeonato da Europa de 2016, em França, à “família muito forte” que foi construída por todo o grupo de trabalho.

Um ano depois da vitória de Portugal no Euro2016 frente à anfitriã França, Fernando Santos afirmou ainda que a partida frente à Hungria foi “um momento muito importante” na caminhada rumo à conquista do título europeu, por ter sido aquele em que os jogadores “definitivamente acreditaram que iam ganhar”.

“Quem anda nisto há muitos anos percebe como estas coisas funcionam. Estávamos a construir uma família muito forte. Como disse o Quaresma, estávamos a construir uma casa de maneira forte que não seria abalada por qualquer vento. Isso foi vital para conquistar o campeonato da Europa”, disse, no final da sessão de visionamento de um documentário sobre o Euro2016.

Doumbia e Fábio Coentrão entre os 30 convocados para estágio do Sporting na Suíça

O Sporting partiu na segunda-feira para a Suíça, onde vai realizar o estágio de pré-época, tendo levado 30 futebolistas, entre os quais Doumbia, Fábio Coentrão, André Pinto e Mathieu, ausentes no jogo de preparação com o Belenenses.

De realçar, ainda, as presenças entre os convocados, que o Sporting anunciou na sua página oficial na internet, do argentino Jonathan Silva, que estava emprestado ao Boca Juniors e que foi o último jogador a juntar-se aos trabalhos de pré-época dos ‘leões’, e de Jovane Cabral, avançado cabo-verdiano de 19 anos que tem vindo a ser observado por Jorge Jesus.

É a seguinte a lista de convocados: Azbe Jug, Stojkovic e Pedro Silva – guarda-redes; Piccini, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo, Domingos Duarte, André Geraldes, Fábio Coentrão, Jonathan Silva, André Pinto, Mathieu e Coates – defesas; Francisco Geraldes, Palhinha, Mattheus Oliveira, Battaglia, Bruno Fernandes, Alan Ruiz, Bruno César e Petrovic – médios; Iúri Medeiros, Doumbia, Gelson Dala, Bas Dost, Podence, Ryan Gauld, Jovane Cabral, Leonardo Ruiz e Matheus Pereira – avançados.

