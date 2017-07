Auf Wiedershen Renato Sanches? “Vamos ainda decidir se fica no plantel ou se é emprestado”, assumiu o presidente do Bayern

Renato Sanches, o miúdo-maravilha do Benfica na época do tricampeonato e o jogador revelação no Euro2016, teve um ano menos bom no Bayern de Munique e pode estar de saída. “O Renato Sanches não teve um primeiro ano fácil aqui e é muito importante que ele jogue com alguma continuidade”, assumiu Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, em declarações à imprensa alemã.

O futuro de Renato no clube alemão, neste momento, é incerto. “Vamos ainda decidir se fica no plantel ou se é emprestado, depois de termos feito todas as compras. Ele precisa urgentemente de jogar, depois da última metade de época, que não foi satisfatória nem para ele nem para o clube”, disse Rummenigge.

Renato Sanches, membro da seleção portuguesa que há um ano venceu o Euro2016 em França, foi transferido do Benfica para o campeão alemão no verão passado, mas cumpriu apenas 25 jogos, a maioria saído do banco de suplentes, durante a campanha 2016/17, em que venceu a liga alemã.

O médio ofensivo, de 19 anos, não foi convocado para a Taça das Confederações.