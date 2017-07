Muitas saídas à vista, poucas compras. O futuro de Herrera, Fejsa, Castaignos, Salvio, Ruiz, Aboubakar, José Sa e Zeegalaar

Há milhões a entrar, jogadores a sair - no mundo e em Portugal.

Sporting

É em Alvalade que há mais novidades esta terça-feira. O Sporting recusou uma proposta de empréstimo do Genk, clube belga, por Luc Castaignos. De acordo com o “Record”, os leões querem vender o jogador a título definitivo e conseguir cerca de 3,5 milhões de euros.

Jorge Jesus já avisou Bryan Ruiz que não conta com ele para a próxima época. O costa-riquenho terá sido avisado para procurar clube - há interessados no Médio Oriente.

Marvin Zeegelaar, de acordo com o site holandês “Soccer News”, está debaixo de olho do Feyenoord. Os dirigentes do clube acreditam que Zeegelaar é a pessoa certa para substituir o lugar de Terence Kongolo, que mudou-se para o Mónaco no final desta época. O Feyernoord poderá oferecer até 4,5 milhões de euros pelo passe do jogador.

Benfica

Salvio pode ser a próxima baixa, devido ao mercado de transferências, no Benfica. De acordo com o agente do jogador, o argentino poderá rumar a Inglaterra na próxima época e há muitas propostas. “Houve vários clubes que me ligaram pelo Salvio. Se vai ficar? Não se sabe. Há clubes interessados e nunca se sabe o que pode acontecer. É muito cedo”, disse Agustín Jiménez, empresário de Salvio, em declarações ao “Record”.

Ao mesmo tempo que os encarnados veem Salvio a fugir-lhes do plantel, estão também a segurar prender Fejsa. A sair, segundo o “Jogo”, o clube interessado - neste caso, a Lazio - terá de pagar o valor da cláusula de rescisão do sérvio: 35 milhões de euros.

Porto

Nos rivais a norte, no FC Porto, Herrera já tem preço “etiquetado” e está pronto a sair. A SAD dos dragões quer 20 milhões de euros pelo jogador, conta a “Bola”. Contudo, nenhum clube dos que até agora se mostraram interessados em Herrera avançou com tal valor.

Ao mesmo tempo, Sérgio Conceição está a tentar convencer Aboubakar a ficar em Portugal. Segundo o “Jogo”, o treinador dos dragões tem o avançado nos seus planos de futuro. O FC Porto deverá tentar seduzir o camaronês com uma renovação de contrato.

Já José Sa, guarda-redes do FC Porto, poderá rumar ao Deportivo da Corunha. Segundo o jornal espanhol “Marca”, Sa é o plano B do Deportivo, caso o negócio com Diego Alves, do Valência, falhe.