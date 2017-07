Liga “malha” no PSD (e na sua proposta), Sporting testa reforços, Jorge Mendes está a ser investigado e Nélson Semedo está quase no Barça

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Circuito de negócios de Jorge Mendes está a ser investigado pelo Fisco

A Gestifute já confirmou a inspeção do Fisco que está a decorrer e garantiu que irá colaborar com as autoridades com a “transparência de sempre”.

Mais AQUI na Tribuna.

Liga acusa PSD de ter “agenda obscura” e estar a tentar “rebentar” com a competição

PSD propôs retirar aos clubes e dar à direção da Federação Portuguesa de Futebol a elaboração dos regulamentos de arbitragem e de disciplina

Mais AQUI na Tribuna.

Barcelona oferece 30 milhões de euros por Nélson Semedo

O Benfica está a ficar desfalcado dos seus melhores jogadores, mas há muitos milhões a entrar. De acordo com o “Record” esta quarta-feira, o Barcelona ainda não desistiu de contratar Nélson Semedo e está a acenar aos encarnados com uma proposta de 30 milhões de euros, mais 20 milhões consoante os objetivos alcançados.

Segundo o desportivo, este montante será capaz de convencer Luís Filipe Vieira. O negócio está a ser mediado, como não podia deixar de ser, por Jorge Mendes.

Sporting. Deixem jogar os reforços

O FC Porto, em princípio, deverá ser a única equipa dos três grandes na próxima época a assemelhar-se com a desta. O Benfica e o Sporting estão com muitas caras novas nos primeiros treinos do ano. Mas, sem dúvida, no campeonato da transferências, o plantel dos leões vai à frente. Isso irá exigir muito de Jorge Jesus.

Esta quarta-feira o Sporting vai realizar o seu segundo jogo amigável de pré-época frente ao Fenerbahçe. Com muitas mudanças na defesa e meio-campo e lá à frente, JJ terá de experimentar novas combinações, descobrir novas táticas. Coentrão, Mathieu, Bruno Fernandes, Petrovic e Doumbia deverão mostrar os seus dotes.

Manchetes do dia

A Bola: “Ordem de Estreia”. Coentrão e Mathieu vão alinhar pelo Sporting hoje à noite

Record: “Nova dupla do leão”. Com a saída de William e Adrien à vista, Bruno Fernandes e Petrovic podem impor-se no meio campo

O Jogo: “PSD quer dinamitar a Liga”. Sociais-democratas entregaram proposta que revoltou a Liga