Sporting: #hojeédiadereforços

É a brincar mas não é a brincar.

É um jogo de preparação, mas não só. Esta quarta-feira o Sporting vai defrontar o Fenerbahçe e esperam-se muitas dores de cabeça para Jorge Jesus. Não porque o jogo seja complicado, mas porque há muitas questões por resolver. Em agosto começa o campeonato e o plantel está grande (e instável).

Os jogos de preparação servem para isto: ver qual será o futuro onze da equipa, quando a competição começar a doer.

Com a ameaça de William Carvalho e Adrien Silva saírem ainda presente (desde o Euro2016 que os dois médios vêm a ser cobiçados por muitos clubes), Jesus deverá testar e dar tempo a Bruno Fernandes e Petrovic, dois reforços deste verão, conta a “Bola”. O jovem português sub-21 terá de justificar o valor investido pelos leões.

Também à frente, mesmo sem existir risco aparente de Bas Dost, o melhor marcador da liga no ano passado, sair, JJ está obrigado a dar tempo a Doumbia. O treinador dos leões deverá testar o entendimento do novo avançado com o holandês, optando, em algum momento do jogo, por jogar com os dois.

Já na linha de defesa, o Sporting tem dois novos nomes de peso - Fábio Coentrão e Mathieu -, mas Jorge Jesus ainda não sabe se pode contar com eles. De acordo com a “Bola”, Coentrão ainda está a recuperar a forma física: se jogar, será apenas por alguns minutos e para desfrute dos adeptos.

Mathieu, vindo do Barcelona, terá, por sua vez, a missão de se impor na defesa do Sporting. Com 31 anos, o defesa será um dos jogadores com mais experiência em alta competição no plantel de Jesus para a próxima época.

O encontro do Sporting e do Fenerbahçe está marcado para às 19h30 e será transmitido na “Sportv 1”.