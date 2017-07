A medalha de William Carvalho voltou a casa. Como, é que não se sabe

A euforia tem destas coisas.

Se a festa na noite de 10 de julho de 2016, depois do golo de Eder e da conquista do Euro2016, foi muita para os portugueses, não será fácil imaginar o estado de êxtase pelo qual passaram aqueles que estiveram em campo, em Paris, naquela noite.

William Carvalho festejou tanto, tanto, no regresso a Portugal, que acabou por perder a medalha do título. Até ela regressar a casa, mais de um ano depois da conquista do título europeu e da passagem da seleção das quinas pela Taça das Confederações.

Como? Não sabe.

O jogador do Sporting confessou, há alguns dias, num documentário sobre a vitória da equipa das quinas no Euro 2016, preparado pela Federação Portuguesa de Futebol, que perdeu a medalha durante as celebrações em Lisboa.

“Quando estávamos a dar a volta em Lisboa, perdi a medalha na euforia. Quem a tiver, faça o favor de ma entregar. Preciso dela para fazer um quadro em casa para recordação”, disse.

E o apelo surtiu efeito. Na quarta-feira, William Carvalho foi até às redes sociais e publicou uma foto da sua camisola e medalha do Euro2016 já emolduradas. Porém, o jogador não revelou como é que a conseguiu ou quem a enviou.

Talvez esta seja a parábola do bom samaritano que ninguém sabe quem é.