“André, o que se passou?”, os primeiros passos do Leão e os passinhos dos sub-19

Sporting: O melhor e o pior do segundo ensaio

Equipa de Jorge Jesus bateu esta quarta-feira o Fenerbahçe por 2-1. Teste vale sobretudo pela primeira parte e pelos últimos 15 minutos, fase em que os leões podiam ter alargado a vantagem.

Leia a análise do jogo

Wimbledon: Passadeira vermelha estendida para o príncipe

Murray e Djokovic ficaram pelo caminho às mãos de lesões antigas. Federer segue imperial em busca do seu oitavo título em Wimbledon.

Mais

Portugal na final do Europeu sub-19

A Seleção Nacional sub-19 está na final do Europeu da categoria, ao bater a Holanda por 1-0. Portugal fica agora à espera do resultado do jogo entre Inglaterra e República Checa para saber o adversário da final de sábado.

O único golo do jogo, disputado em Tbilisi, capital da Geórgia, foi marcado ainda na 1.ª parte, aos 24 minutos, por Gedson Fernandes, jogador do Benfica.

Um flop de negócio: André Moreira

Era para vir, estava comprado, depois emprestado, chegou a vestir a camisa do clube, mas já não vem - para o Benfica. André Moreira, após meses de namoro, ruma a Portugal, mas para o Sp. Braga. Segundo a “Bola”, as negociações entre o Benfica e o Atlético de Madrid, conduzidas por Jorge Mendes, não chegaram a bom porto.

O guarda-redes português, 21 anos, deverá ser anunciado em breve como reforço da equipa minhota.

Manchetes do dia

A Bola: “Bronca”. André Moreira, afinal, vai para o Braga

Record: “Dupla matadora”. Doumbia e Bas Dost mostram futuro

O Jogo: “É tempo de acabar com o domínio do Benfica”. Palavras de Hulk em entrevista ao desportivo