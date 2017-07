Hulk versão motivacional: “É tempo de acabar com o domínio do Benfica”

Hulk ainda é sinónimo de FC Porto. Pelo menos, na memória de muitos adeptos dos dragões. À distância, o craque brasileiro, treinado por André Villas-Boas no Shanghai SIPG, ainda vê o que se passa no campeonato nacional. E não está contente, claro.

Da China, Hulk só tem visto vitórias do Benfica e azares nos dragões. “É tempo de acabar com o domínio do Benfica”, disse, em entrevista ao “Jogo” esta quinta-feira. E o mote da conversa estava dado.

“A última vez que o FC Porto foi campeão foi no ano em que saí [época 2012/13]. Fomos tricampeões e antes disso nem me lembro de o clube ter ficado dois anos sem ganhar, quanto mais quatro. É muito tempo e é preciso voltar às conquistas. Os adeptos estão a cobrar, o que é normal num clube grande”, apontou.

Na equipa atual do FC Porto, Hulk diz ver muitas virtudes e uma vantagem clara quanto à presença de Casillas. “A continuidade de Casillas é excelente para o clube, mas também para ele. Vai passar experiência aos [jogadores] mais novos”, explicou.

Questionado sobre a escolha aposta em Sérgio Conceição para liderar o comando técnico dos dragões, o ex-jogador do FC Porto disse acreditar que o facto do técnico português ter sido jogador da casa pode ser muito importante.

“Acredito que seja uma boa escolha. Jogou lá vários anos e por isso conhece muito bem o clube. Estou convencido que fará um ótimo trabalho e de que poderá dar títulos ao FC Porto”, justificou.