Mercado de transferências: Barcelona aterra na Luz para negociar Semedo, Bryan Ruiz pode ir para Espanha e Danilo volta ao Braga

Quando falta menos de um mês para o campeonato começar, o mercado de transferências nacional já dá sinais de abrandamento.

Nélson Semedo pode ir para o Barcelona. Ou para a Juventus. De acordo com a “Bola”, representante do clube espanhol vão estar hoje no Estádio da Luz para negociar o defesa. Fala-se numa proposta de 30 milhões de euros, mais 20 consoante objetivos.

Mas as contas encarnadas ainda podem melhorar mais. De acordo com o “Record”, a Juventus aderiu à febre pelo defesa encarnado e pode também chegar-se à frente com uma proposta avultada.

Ainda no Benfica: Rui Vitória disse que não estava interessado e ele foi-se embora. Danilo, após empréstimos ao Liége e ao Benfica, vai voltar a casa: ao Sp. Braga. “Estou muito feliz por voltar a um clube do qual guardo boas recordações. Uma casa onde fui sempre bem tratado e agora volto com as melhores expectativas. Espero poder fazer uma grande época”, disse o médio em declarações ao portal de comunicação do clube.

Também rumo ao clube bracarense está André Moreira, guarda-redes do Atlético de Madrid. Após ter sido dado com certo nos encarnados, o negócio foi abaixo. Jorge Mendes e o Benfica não conseguiram fazer magia. O jovem guarda-redes de 21 anos vai sair de Espanha, é certo, mas não para o clube que se esperava.

O final de Bryan Ruiz em Alvalade já foi anunciado. Mas o seu futuro pode passar por Espanha, de acordo com o site “elGOL”. O desportivo garante que o Levante, equipa recém promovida à primeira Liga espanhola, está muito atento à situação do jogador de 31 anos.