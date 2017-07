Benfica tenta Renato, Semedo levado por €30 milhões e as pernas que faltaram ao Sporting

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Renato pode voltar ao seu primeiro amor: ao Benfica

Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, admitiu que o clube alemão pode emprestar Renato Sanches esta temporada. E Luís Filipe Vieira não fez ouvidos moucos.

Segundo a “Bola”, o presidente dos encarnados já deu os primeiros passos para tentar garantir o empréstimo do médio: falou com Renato Sanches, por telefone, para o convencer de que regressar ao Benfica é o melhor passo para a sua carreira neste momento.

Para este negócio concretizar-se, serão ainda necessários os pós de “perlimpimpim” de Jorge Mendes. O super-agente já recebeu vários contactos de clubes interessados em Renato, conta a “Bola”. O Benfica precisa, então, que Mendes convença o Bayern que o regresso à Luz é a melhor opção para Renato.

Barcelona confirma contratação de Nelson Semedo

O FC Barcelona e o Benfica chegou esta quinta-feira a acordo para a transferência de Nelson Semedo para o clube catalão. Na sua página do Facebook, o clube explica que o acordo ficará fechado esta sexta-feira após a realização de testes médicos por parte do jogador.

De acordo com a imprensa catalã, a transferência do jogador de 23 anos deverá rondar os 30 milhões de euros mais 5 por objetivos, com o lateral-direito a assinar um contrato por cinco épocas.

Bardet ganhou a etapa mas foi Aru quem ganhou o dia. A amarela já não é de Froome

A etapa 12 do Tour teve um final de perder a respiração. Fabio Aru voltou a arriscar e a provar que Froome não é imbatível. Bardet foi o vencedor da etapa. Quintana e Contador voltaram a perder tempo.

Mais uma vez, os ingleses não têm ninguém com quem Kontar

Há quarenta anos que os ingleses não veem uma tenista inglesa a vencer Wimbledon. E vão ter que esperar mais um ano - Johanna Konta foi atropelada por Venus Williams (vai jogar a final contra Garbi Muguruza), nas meias-finais, e mostrou como a relação entre os ingleses, os/as tenistas ingleses/as, e Wimbledon, está cada vez mais complicada.

Benfica: O melhor e o pior do primeiro ensaio

O Benfica entrou a vencer na pré-temporada. Frente ao Neuchatel Xamax, os encarnados venceram por 2-0. Notas dos primeiros 90 minutos do campeão nacional.

Sporting perde jogo de preparação com Valência

Não houve pernas e velocidade para tanto. O Sporting perdeu na quinta-feira o segundo jogo que disputou na Suíça integrado na preparação para a pré-época de futebol, ao ser derrotado pelos espanhóis do Valência por 3-0, em encontro disputado em Martigny.

Depois de na quarta-feira terem vencido os turcos do Fenerbahçe por 2-1, no seu primeiro jogo na Suíça, os 'leões' foram hoje dominados pela equipa valenciana, que chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com dois golos no espaço de cinco minutos, aos 23 e 28 minutos, anotados por Orellana e por Rodrigo, ex-avançado do Benfica. O terceiro tento surgiu aos 68 minutos, apontado por Nacho.

O Sporting volta a jogar no sábado, defrontando os suíços do Basileia.

