Os 30,5 são os novos 50 milhões, a tentação de William e a bofetada de Bonucci

Nélson Semedo e o Benfica

Diz o jornal "Sport", da Catalunha, que há valores "exorbitantes" nas cláusulas da transferência de Nélson Semedo do Benfica para o Barcelona. Pois então, os valores que Bartomeu, o presidente do Barça, tinha anunciado foram subindo de 30 milhões, para 30,5 milhões e, agora, para 50 milhões de euros. Porquê? Porque por cada 50 jogos feitos por Semedo o Benfica receberá cinco milhões de euros adicionais durante o período em que o defesa estiver ligado ao Barcelona. Contas feitas, são 50 milhões.

"A Bola" escreve que este é "o melhor verão de sempre" dos encarnados, porque as vendas já estão em €112,5 milhões, que Renato Sanches está "entusiasmado com a hipótese de voltar à Luz". O "Record" diz que "Semedo pode chegar aos 50 milhões" e que as "águias" estão "atentas a Mile Svilar", um guarda-redes de 17 anos do Anderlecht.

William Carvalho e o Sporting

Vem no jornal "A Bola": o Tottenham "prepara ataque a William", mas para levarem o médio os ingleses terão de chegar-se à frente e bater os 35 milhões de euros. Ainda sobre o Sporting, o adeus do central Paulo Oliveira [seguiu para o Eibar] e a entrada de Acuña no plantel [junta-se aos novos colegas no estágio da Suíça]. O "Record" também fala dos quatro milhões de euros que levaram Paulo Oliveira e garante que Jorge Jesus já tem o onze feitinho na cabeça: "Caras novas com grande peso na nova equipa-base". Ou seja, Mathieu, Coentrão, Doumbia e Bruno Fernandes serão os homens-chave de Jota Jota.

A grande traição de Bonucci?

Pois então, em Itália não se fala de outra coisa que da saída de Bonucci da Juventus para o AC MIlan por 42 milhões de euros. Primeiro, já se sabia que, durante a época, o central e o treiandor Allegri se tinham desentendido, mas agora há outras informações que podem - se comprovadas - explicar a mudança. O canal francês BMFTV diz que Bonucci e Barzagli se desentenderam na final da Liga dos Campeões (Juventus contra Real Madrid) e que Bonucci terá armado uma confusão tal que terá resultado numa botefatada ao colega Dybala.