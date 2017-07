Uma tática sem nota artística e uma defesa sem defesa possível

As derrotas de Benfica e Sporting deste sábado foram passadas em revista na imprensa desportiva de domingo.

“O Jogo” escreve sobre “um problema chamado defesa” no Benfica depois dos encarnados terem sido goleados por 5-1 frente ao Young Boys.

As dificuldades parecem residir sobretudo no centro da defesa, com Lisandro e Jardel a darem nota de pouca velocidade e acerto, mas não acabam aí. A saída de Fejsa já na segunda parte veio expor ainda mais as fragilidades do setor.

“A Bola” aproveita os números do marcador final para defender que há uma “mão-cheia de razões para ir às compras” no que à defesa diz respeito. Para o matutino, os regressos de Luisão e de Grimaldo não vão resolver os problemas da defesa encarnada, a mostrar grandes dificuldades em sair com bola controlada. Um central e um lateral direito deviam ser prioridades para Vitória, escreve o jornal.

“O Record” sublinhou que o adversário que os encarnados defrontam está pronto a competir e é de outro gabarito face ao primeiro encontrado pelo Benfica. A goleada tem leitura de “dores de crescimento” do conjunto benfiquista.

Jesus a dar a (nova) tática

Do Sporting, o sistema experimentado por Jesus frente ao Basileia ocupa boa parte da análise do jogo, que terminou numa derrota por 3-2.

E as análises dão o benefício da dúvida a Jesus, contando que a necessidade de afinações seja uma evidência.

O “Record” escreve que a equipa se mostrou confortável no sistema baseado em três centrais - Tobias, Coates e Mathieu - com bons ganhos defensivos. O grande senão, escreve o jornal, parece ser a pouca apetência dos laterais para se envolverem na manobra ofensiva.

“A Bola” refere que o novo sistema alternativo de Jesus, sendo inédito não é à prova de erros de palmatória, como aqueles que deram origem aos golos do Basileia.

E “O Jogo” sublinhou a falta de rotina e a necessidade de “afinar” o plano B de Jesus.