Mercado de transferências: Milan namora Renato, Carrillo deve ir para Inglaterra e Mourinho contrata Perisic

Quando prometia acalmar, o mercado de transferências voltou a agitar-se.

O Benfica está de novo à caça: procura um lateral-direito e um guarda-redes, depois da derrota por 5-1 com o Young Boys. Para já, ainda não há nomes.

Os encarnados querem também Renato Sanches por empréstimo, mas não será fácil. Segundo o jornal alemão “Bild”, o AC Milan está interessado no jogador português. “Posso confirmar o interesse do Milan no Renato, mas ainda não chegámos a um acordo financeiro”, disse Karl-Heinz Rummenigge à partida para a China, em declarações ao matutino.

O AC Milan terá oferecido sete milhões de euros ao clube alemão por dois anos de empréstimo de Renato Sanches, com cláusula de compra no final deste tempo por 40 milhões de euros.

Também no Benfica, mais uma saída: Carrillo deve rumar a Inglaterra.

O Watford, clube treinado por Marco Silva, e o Newcastle estão interessados no empréstimo do extremo de 26 anos que na época passada trocou Alvalade pela Luz. De acordo com o “Record”, o Benfica pede um milhão de euros pelo empréstimo do jogador. Até ao momento, nenhuma proposta foi formalizada.

Já o Sporting não dá sinais de abrandar nas contratações: os leões estão no encalço de Alejandro Berenguer, lateral-direito espanhol do Osasuna, e Moutir Chajia, extremo belga do Novara - o “La Stampa” diz que os leões podem pagar três milhões de euros.

Ao nível internacional, há um português gastador. O do costume.

José Mourinho deverá ir buscar Perisic ao Inter de Milão por 45 milhões de euros. Segundo o “The Sun”, o internacional croata irá receber 114,3 mil euros por semana. Se esta transferência confirmar-se, o Manchester United irá ultrapassar a barreira dos 150 milhões de euros gastos este verão.