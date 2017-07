Sérgio Conceição dá lustro à prata da casa, Benfica pondera recorrer do acordão do processo Apito Final e a magia de Federer

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Federer, aquele fenómeno

O tenista suíço Roger Federer tornou-se no domingo no recordista de vitórias em Wimbledon, ao conquistar o seu oitavo título na relva londrina, com um triunfo sobre o croata Marin Cilic, em três 'sets'.

Seis meses depois de se sagrar campeão do Open da Austrália, Federer impôs-se na final do 'major' londrino ao sexto tenista mundial, que se debateu com problemas físicos, por 6-3, 6-1 e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

Aos 35 anos, o suíço, que não cedeu qualquer 'set' no seu percurso no All England Club, amplia ainda mais a sua lenda, isolando-se como o tenista mais vitorioso da história de Wimbledon e reforçando o estatuto de recordista de torneios de 'Grand Slam' (19).

Sérgio Conceição dá lustro à prata da casa

Reforços não fazem parte da estratégia do treinador do FC Porto para a próxima época. Há que utilizar o plantel disponível e não deixar sair os jogadores principais. No domingo, foi anunciada a primeira contratação dos dragões este verão. Vaná, ex-guarda-redes do Feirense, assinou pelo clube.

"Se acharmos que é preciso, nos próximos tempos, ir ao mercado estou em perfeita sintonia com a direção em relação ao que devemos fazer. Neste momento, temos 28 jogadores com grande ambição e vontade de conseguir os objetivos para esta época. Estou muito satisfeito com o plantel que tenho à disposição. As grandes contratações são a base que tenho do ano passado", disse Sérgio Conceição numa conferência de imprensa no México.

Pinto da Costa e FC Porto ilibados pelo Conselho de Justiça no caso "Apito Final": zero sanções, zero multas, zero pontos subtraídos

Caso remonta ao castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Liga em 2007. Pinto da Costa, o FC Porto e o árbitro Augusto Duarte recorreram da decisão e o CJ da FPF deu-lhes razão, dez anos depois

Mais AQUI na Tribuna.

Benfica pondera recorrer do acordão do processo Apito Final

O Benfica ficou “perplexo” com a decisão tomada pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol no processo Apito Final. De acordo com a “Bola”, o Benfica está a ponderar recorrer do acórdão.

“O Benfica manifesta a sua indignação e perplexidade por uma decisão tardia e incompreensível, que procura limpar algo que toda a gente sabe que aconteceu e, pior, suscita as mais variadas questões”, disse fonte dos encarnados ao desportivo.

“O Benfica não conhece o acórdão. Quando tiver acesso ao mesmo tomará uma posição final sobre o assunto”, garantiu.

Manchetes do dia

A Bola: “Defesa motiva ataque ao mercado”. Goleada frente ao Young Boys gera reação

Record: “Prioritários”. Vitória dá disse a Vieira que precisa de um lateral-direito e um guarda-redes

A Bola: “Reforços? Espero que não saia ninguém”. Palavras de Sérgio Conceição