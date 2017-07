Alô, William Carvalho? Daqui é a Juventus. Carrillo disse não a Marco Silva e Svilar pode ir à baliza (no Benfica)

Rui Vitória pediu, o Benfica encontrou.

Mile Svilar, guarda-redes de 17 anos do Anderlecht, poderá rumar aos encarnados muito em breve. Em declarações ao “Record”, o jovem belga assumiu que jogar no Benfica seria uma boa oportunidade para a sua carreira. “Na verdade, não sei o que se passa [nas negociações de compra]. Tenho mais um ano de contrato e vamos ver o que acontece até ao final de agosto. Mas claro que conheço o Benfica. É um grande clube”, assumiu Svilar.

André Carrillo, jogador dado como não prioritário para a próxima época por Rui Vitória, recusou vir a ser treinado por Marco Silva. O Watford fez uma proposta de empréstimo, que renderia ao clube da Luz quase de um milhão de euros, mas o internacional peruano rejeitou.

Já no Sporting, há uma possível saída e uma possível chegada.

William Carvalho faz parte dos planos da Juventus, a hexacampeã de Itália, para a próxima época. Massimiliano Allegri quer o médio-defensivo português e as negociações já terão começado. De acordo com o “Record”, um empresário ligado à “Juve” entrou em contacto com o Sporting, nos últimos dias, para saber as condições necessárias à transferência.

Tal como a outros clubes, Bruno de Carvalho foi claro nas suas intenções de venda: só deixa sair William de Carvalho por, pelo menos, 30 milhões de euros.

Matthieu Saunier, 27 anos, ala direito do Granada, está a ser seduzido pelo Sporting para vir para Alvalade - a título de empréstimo.

Saunier está chateado com o Granada, devido a este ter descido de divisão na última época, e já tinha anunciado a intenção de sair do clube. Segundo a “Bola”, responsáveis da SAD leonina já entraram em contacto com o Granada, no sentido de vir a contar com o francês.