O FC Porto comeu jalapeños nos penáltis, a bomba que caiu no futebol espanhol, os milhões do Milan e a prata (no atletismo) portuguesa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

FC Porto perde nos penáltis frente ao Cruz Azul

A equipa principal de futebol do FC Porto falhou o primeiro teste, no México, com uma derrota por 2-3, nos penáltis, frente ao Cruz Azul, em jogo a contar para a Supercopa Tacate.

Após 90 minutos sem golos, e com um futebol típico de pré-época, a partida terminou empatada, seguindo depois para as grandes penalidades.

Nessa altura, o Cruz Azul foi mais eficaz, apontando três golos, enquanto o FC Porto apenas conseguiu marcar dois.

Presidente da Federação Espanhola de Futebol detido por suspeitas de corrupção

Ángel María Villar, presidente da Federação Espanhola de Futebol, e o seu filho, Gorka Villar, foram detidos pela Guardia Civil esta terça-feira, no âmbito de uma operação anticorrupção.

Mais AQUI na Tribuna.

Mundiais IPC: Cristiano Pereira dá nova medalha de prata a Portugal

Portugal assegurou no final da jornada uma nova medalha de prata nos Mundiais de atletismo do Comité Olímpico Internacional, a decorrer em Londres, agora através de Cristiano Pereira, nos 1.500 metros, da categoria T20 (deficiência intelectual).

Cristiano Pereira correu em 3.56,39 minutos, novo recorde da Europa, somente batido pelo norte-americano Michael Branningan (3.53,06), ficando o bronze para o polaco Rafal Korc (3.56,82).

Ainda na jornada da tarde, merece destaque também o quarto lugar de Carolina Duarte nos 100 metros da categoria T13 (deficiência visual).

Samaris, João Carvalho e Zivkovic de regresso ao trabalho no Benfica

Os jogadores Samaris, João Carvalho e Zivkovic regressaram ao trabalho na segunda-feira na equipa de futebol do Benfica, que prepara a participação na Algarve Cup, torneio internacional em que enfrenta Bétis e Hull City.

Samaris, João Carvalho, que cumpriu a segunda metade da época passada no Vitória de Setúbal, e Zivkovic, já estiveram às ordens do técnico Rui Vitória, numa sessão de trabalho que decorreu no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Quem também está de regresso é o lateral esquerdo Grimaldo, mas o espanhol continua a recuperar de lesão, estando afastado dos trabalhos com o restante grupo.

Os milhões do Milan: Bonucci é mais do que uma contratação. “É um sinal para o futuro”

Lideram o mercado de transferências e prometem não ficar por aqui. Desde que foram comprados por um investidor chinês que o plano de investimentos mudou de figura. A compra de Bonucci é só o mais recente exemplo. Também o mais simbólico.

Mais AQUI na Tribuna.

Manchetes do dia

A Bola: “Do fim do mundo à porta da Champions”. A história de vida de Marcos Acuña

Record: “Svilar abre a porta”. Prodígio belga pode rumar à Luz

O Jogo: “Casillas estrela latina”. Eurofia no México com o guarda-redes do FC Porto