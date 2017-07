Mercado de transferências: Slimani, Eliseu, Renato Sanches, Abdoulaye Ba, Danilo e Ricardo Horta em rotação

Eis as novidades (e boatos) do mercado de transferências esta quarta-feira.

Leicester

Slimani, um avançado bem conhecido dos portugueses (e em particular dos sportinguistas), está de saída de Leicester. Mas rumar a terras lusas ou ao antigo clube não é uma opção. Segundo o “Mirror”, Craig Shakespeare não conta com o avançado argelino para a próxima época e já só tem olhos para Kelechi Iheanacho, que deverá vir do Manchester City.

Slimani estará a venda por 30 milhões de euros - o mesmo valor que Sporting recebeu na época passada a quando da sua saída. O matutino indica que o Newcastle poderá chegar-se à frente com o valor pedido.

Benfica

Se o Benfica for pentacampeão, Eliseu vai lá estar. De acordo com a “Bola”, o defesa de 33 anos, que estava sem contrato e clube desde 30 de junho, já chegou a acordo com os encarnados. Deverá assinar por mais uma época. (Menos uma dor de cabeça para Rui Vitória.)

Já Renato Sanches, ex-jogador-prodígio namorado pelo Benfica, está cada vez mais próximo de rumar ao AC Milan. As negociações estão a decorrer - e os encarnados não tem bolsos para competir com os italianos, diz a imprensa italiana.

FC Porto

Abdoulaye Ba, jogador do FC Porto, deverá rumar ao Vitória de Guimarães, avança o “Jogo”. Apesar de ter sido formado nos azuis e brancos, Abdoulaye nunca se conseguiu impor no plantel e deverá rumar ao clube ao qual foi emprestado na temporada 2013/14. Para o FC Porto, interessa a venda; para o Guimarães, um novo empréstimo. Tudo irá depender se o jogador aceitar ver os seus honorários diminuídos.

Sp. Braga

O Sporting de Braga confirmou esta quarta-feira a aquisição a título definitivo de Ricardo Horta, tendo o extremo assinado um contrato por cinco temporadas com o clube minhoto de futebol. O internacional português, de 22 anos, jogou na época passada no Sporting de Braga por empréstimo do Málaga, vinculando-se agora aos bracarenses, negócio que implicou a cedência, também definitiva, de Juan Carlos aos espanhóis.

Real Madrid

Danilo, jogador do Real Madrid, foi dado como reforço da Juventus e do Chelsea, mas segundo a “Marca” o futuro do jogador deverá passar pelo Manchester City.

Danilo deverá deixar o Real Madrid por 35 milhões de euros.