A semi-epopeia de Kikas, o FC Porto empatou (mas o jogo não foi mau) e o Benfica anda à caça de guarda-redes

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Kikas fez história em J-Bay. Não importa a vitória

O dia tinha tudo para ser épico, mas ficou-se pelo semi.

Frederico Morais não conseguiu vencer Filipe Toledo na final do Open em Jersey Bay, na África do Sul.

Depois de se ter tornado no primeiro português a marcar presença numa final de uma prova do circuito mundial de surf, ao derrotar nas meias-finais outro brasileiro, Gabriel Medina, Frederico Morais acabou por perder por uma diferença de 0,27 pontos, ao efetuar 8,33 e 9,40 (17,73), contra os 8,83 e 9,17 (18,00) de Filipe Toledo.

Com este resultado, o surfista português deu um salto no 'ranking' mundial, subindo de 18.º para 12.º e ficando assim cada vez mais perto de assegurar a manutenção entre a elite do surf mundial.

FC Porto empata com o Chivas no último jogo no México

O FC Porto empatou na quarta-feira com o Chivas, da principal liga de futebol mexicano, por 2-2, no segundo e último jogo do torneio Tecate, no México.

Os autores dos golos no tempo regulamentar foram Aboubakar, aos 2 minutos, e Otávio, aos 39. Pelos mexicanos marcou Jose Macias, aos 57, e Fierro, aos 85.

A equipa portista termina assim a etapa mexicana da pré-temporada, depois da derrota após grandes penalidades (3-2) frente ao Cruz Azul e o empate (2-2) com o Chivas.

Samaris, Zivkovic e Eliseu nos convocados do Benfica para dois jogos no Algarve

Os futebolistas Samaris, Zivkovic, Eliseu e João Carvalho são as novidades na lista de 28 convocados do Benfica para dois particulares a disputar no Estádio do Algarve, com André Almeida, lesionado, a ficar de fora.

Segundo o boletim clínico das ‘águias’, o lateral direito português sofreu uma “contusão na coxa direita” e não figura nos eleitos de Rui Vitória para dois jogos, com o Bétis, na quinta-feira, e o Hull City, no sábado.

Além de Eliseu, que hoje renovou contrato com o Benfica por mais uma temporada, também Samaris, Zivkovic e João Carvalho estão de regresso aos trabalhos dos tetracampeões nacionais, depois de, ainda em férias, terem falhado a deslocação à Suíça.

Portugal perde por 2-0 com a Espanha na estreia absoluta num Europeu feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol estreou-se na fase final de uma grande competição com um desaire por 2-0 com a Espanha, na primeira jornada do Grupo D do Europeu de 2017, em Doetinchem, na Holanda.

Vicky Losada, aos 23 minutos, e Amanda Sampedro, aos 42, apontaram os tentos da formação espanhola, que já havia batido por duas vezes a formação das ‘quinas’ na fase de qualificação.

Portugal, que só fez um remate (contra 16 das espanholas), muito ao lado, pela ‘capitã’ Cláudia Neto, aos 55 minutos, volta a jogar domingo, em Roterdão, frente à Escócia, que defronta ainda hoje a Inglaterra.

Muitos querem que Lonzo Ball falhe e a culpa é do pai

Há muitos e bons anos que nenhum rookie causava tanta sensação. E não é só pelo que Lonzo Ball joga (e parece que é muito), é pela forma como cresceu e, essencialmente, por causa de um pai desbocado e megalómano que tem chamado a si todos os ódios e embirrações possíveis: num dia diz que o filho é melhor que Stephen Curry, no outro que nos seus tempos daria uma coça em Michael Jordan. O filho, para já, parece imune a tudo e foi a grande estrela da Summer League da NBA.

Roglic, o saltador de esqui foi aos Alpes ganhar a sua primeira etapa no Tour

O vencedor da Volta ao Algarve 2017 ganhou a sua primeira etapa no Tour. A primeira etapa dos Alpes provocou alterações no pódio da geral, com Aru a trocar de lugar com Rigoberto Uran. A etapa 17 fica ainda marcada pela desistência do camisola verde, Marcel Kittel.

O Benfica anda à caça para a baliza

Júlio César é um bom guarda-redes, mas o Benfica precisa de mais nomes para rodar na baliza. Segundo a “Bola” e o “Record”, os encarnados estão no mercado à procura de mais dois guarda-redes para a próxima época.

Depois do belga Svilar (que confirmou as negociações), surge também o nome de Vaclík, guarda-redes checo do Basileia. "É muito bom saber que estão interessados em mim. Vamos ver o que acontece. Ouvi dizer que o Basileia está a pedir 10 milhões de euros e também vi que escreveram isso no vosso jornal. Seria muito bom, mas vamos ver", começou por nos dizer o titular da seleção da República Checa, passando, depois, a elogiar o atual titular do Benfica. "Seria fantástico trabalhar com Júlio César. É uma lenda", confessou, em declarações ao “Record”.

