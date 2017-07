Temos de falar sobre Seferovic, Pinto da Costa está hospitalizado, a prata portuguesa no lançamento do peso e as voltas (e revoltas) do Tour

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Barguil: “Há dois meses estava numa cama de hospital sem poder andar”. Hoje venceu a segunda etapa de alta montanha no Tour

A Sunweb garantiu na quinta-feira a vitória na etapa e a conquista de duas camisolas no Tour. Bardet conseguiu ganhar 4 segundos a Froome, mas o britânico despede-se dos Alpes com tudo para vencer a geral. Aru terá dito adeus ao pódio.

Mais AQUI na Tribuna.

Benfica regressa às vitórias com um Seferovic de se lhe tirar o chapéu

O Benfica venceu o Bétis por 2-1 no Estádio do Algarve. A equipa viu Luisão regressar e Seferovic brilhar. Encarnados melhores nas transições do que na construção, a precisar de criatividade no meio-campo e de uma solução à direita.

A análise do jogo AQUI na Tribuna.

Jonas diz que o Benfica tem feito “trabalho fenomenal” a suprir as saídas

O avançado brasileiro Jonas desvalorizou quinta-feira, após a vitória do Benfica sobre o Bétis, no Estádio Algarve (2-1), a saída de titulares importantes, lembrando que o trabalho do clube no recrutamento de reforços tem sido "fenomenal".

"Nesse aspeto, o Benfica tem feito um bom trabalho, porque nos últimos anos têm saído jogadores fantásticos e o Benfica tem feito um trabalho fenomenal na contratação de jogadores e nos que têm subido da equipa B. Todos têm correspondido, o momento tem sido muito bom, não só para os que saíram, mas também para os que chegam, que encontram um ambiente ganhador”, disse o jogador dos ‘encarnados', confrontado com as saídas de Ederson, Nelson Semedo e Lindelof.

O brasileiro elogiou também o novo companheiro de ataque, o suíço Seferovic, autor do ‘bis' que derrotou os espanhóis.

Mundial IPC: Miguel Monteiro lança para a prata

O português Miguel Monteiro sagrou-se vice-campeão do mundo do lançamento do peso, na categoria F40 dos Campeonatos do Mundo de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, com um lançamento de 9,86 metros.

Em Londres, Miguel Monteiro aumentou, assim, para oito o total de medalhas de Portugal, que conta, agora, cinco de prata e três de bronze.

Miguel Monteiro fez um recorde pessoal, nesta final de F40 (deficiência intelectual), só batido pelo iraquiano Garriah Tnaiash (10,49).

Kikas ganhou à Alemanha de 74, passeou frente ao tiki-taka espanhol, dizimou a Holanda de Cruyff e só perdeu na final com o Brasil de 2002

Vasco Mendonça (Um Azar do Kralj) recorda os primórdios do surf português e elogia Kikas, o primeiro surfista luso a chegar a uma final do circuito mundial.

Para ler AQUI na Tribuna.

Pinto da Costa internado após queda de escadas

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi internado no hospital de S. João na noite passada, após uma queda. Esta notícia foi avançada pelo “Correio da Manhã” esta sexta-feira.

Segundo o matutino, o presidente do FC Porto caiu de umas escadas com entre 10 e 15 degraus, na sua própria habitação.

Pinto da Costa fraturou três costelas, tem uma contusão cerebral e encontra-se no serviço de neurocirurgia, sob vigilância.

Manchetes do dia

A Bola: “Tem golo”. Seferovic prova que é mesmo reforço

Record: “Cuidado com ele”. Suíço encanta no Algarve

O Jogo: “Seferovic marca terreno”. Avançado deixa aviso à concorrência