Aboubakar é o que está a dar, a seleção feminina fez história, Froome chegou ao tetra no Tour e Arango ficou em casa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Seleção feminina faz história na Holanda

A seleção feminina de futebol venceu pela primeira vez um jogo numa fase final, ao derrotar a Escócia, por 2-1, no segundo jogo da fase de grupos do Euro-2017 que decorre na Holanda.

FC Porto: o melhor, o pior e o primeiro troféu da pré-época na vitória frente ao V. Guimarães

Os dragões saíram vencedores do Troféu Cidade de Guimarães com uma vitória por 2-0 frente à equipa da casa e golos de Aboubakar e Soares. Num duelo rijo a fazer lembrar jogos mais intensos, André André foi expulso após sete minutos em campo mas, pelo segundo jogo consecutivo, os portistas deixaram excelentes indicações. Com onze e com dez.

Sporting e Benfica novamente campeões no Nacional de Clubes de atletismo

O Sporting revalidou no domingo em Leiria o título de campeão nacional de atletismo em femininos, com vantagem avassaladora sobre o rival Benfica, que por seu lado conservou o cetro de masculinos, com alguma dificuldade.

As 'leoas' ganharam 16 das 25 provas do programa, a que somam cinco segundos lugares, pelo que nunca esteve em causa o heptacampeonato, 22.º título dos últimos 23 anos.

O Sporting fechou a competição em Leiria no estádio municipal com 163 pontos, com 35 de avanço sobre o Benfica, que ainda assim recupera do ano passado para esta edição o segundo lugar à Juventude Vidigalense (101).

Rui Vitória leva 33 para estágio em Inglaterra, Arango de fora

O avançado colombiano Cristián Arango ficou fora dos convocados da equipa de futebol do Benfica para o estágio em Inglaterra, para o qual já foram chamados Pizzi e Raúl Jiménez.

Na lista de 33 jogadores hoje divulgada não consta o nome do reforço colombiano, que é o único futebolista a sair da lista, em relação aos jogos disputados no Algarve, frente ao Betis (3-2) e ao Hull City (0-1).

Além do português Pizzi e do mexicano Raúl Jiménez, que regressaram no sábado depois de terem estado na Taça das Confederações, regressam às escolhas Grimaldo, Krovinovic e Salvio, recuperados de problemas físicos.

Tour: Froome confirma conquista da quarta Volta a França

O ciclista britânico Chris Froome confirmou no domingo a conquista da sua quarta Volta a França, após a 21.ª e última etapa, entre Montgeron e os Campos Elísios, em Paris, onde o holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) venceu a tirada.

Froome conquistou o Tour pela terceira vez consecutiva e a quarta em cinco anos, ao concluir a prova com 54 segundos de avanço sobre o colombiano Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) e 2.20 minutos sobre o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale), ficando a um triunfo final dos recordistas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Na última etapa, o Groenwegen foi o mais rápido no ‘sprint’ final, ao gastar 2:25.39 horas para cumprir os 108 quilómetros do percurso, batendo o alemão Andre Greipel (Lotto Soudal) e Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

João Martinho conquista medalha de bronze no Open Europeu de Minsk

O judoca português João Martinho conquistou a medalha de bronze na categoria de -81kg no Open Europeu de Minsk, naquele que foi o melhor resultado de hoje dos atletas nacionais.

Na corrida às medalhas, João Martinho começou por derrotar o finlandês Klaus Verlin por 'waza-ari' e o ucraniano Eldar Panhani por 'ippon', antes de ceder no combate de acesso às meias-finais frente ao arménio Andranik Chaparyan por 'waza-ari'.

Na repescagem, João Martinho superiorizou-se ao cazaque Bekzhan Abdualiyev por 'waza-ari', enquanto na luta pela medalha de bronze derrotou o georgiano Tamazi Kirakozashvili por 'ippon'.

Benfica sagra-se campeão europeu de triatlo

O Benfica, com equipa composta por Melanie Santos, Miguel Arraiolos, Vanessa Fernandes e João Pereira, sagrou-se campeão europeu de triatlo, ao vencer a prova por clubes disputada em Banyoles, Espanha.

De acordo com a comunicaçãop da Federação Portuguesa de Triatlo, além do Benfica, Portugal esteve representado pela equipa do Outsystems Olímpico de Oeiras, composta pelos atletas Andreia Ferrum, Gonçalo Santos, Ana Ramos e Rafael Domingos, tendo esta formação terminado a prova no nono lugar.

Entre os quatro triatletas que compuseram a formação 'encarnada' estavam incluídos três olímpicos e uma das mais experientes triatletas nacionais. Vanessa Fernandes, Melanie Santos e Miguel Arraiolos competiram de olhos postos na meta e passaram o testemunho a João Pereira para a conclusão da prova.

Manchetes do dia

A Bola: “O bom rebelde”. O perfil de Bruno Fernandes, médio do Sporting

Record: “Beto de saída”. Guarda-redes do Sporting está no mercado

O Jogo: “Talento e muito músculo”. Dragões cumpriram 45 minutos de qualidade