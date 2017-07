Michael Phelps é rápido... mas não tanto como um tubarão branco (vídeo)

O insólito tem a força de captar todas as atenções.

Michael Phelps, o nadador norte-americano com 28 medalhas no currículo, retirou-se das competições oficiais depois dos Jogos Olímpicos do Rio no ano passado. Não havia mais nada para ganhar ou dúvidas por esclarecer.

Mas, afinal, parece que ainda havia um rival por enfrentar: o nadador mais natural e veloz dos mares, o tubarão branco.

Desafiado pelo “Discovery Channel”, Phelps foi até à África do Sul para uma última prova de homem contra natureza: uma corrida de 100 metros em alto mar contra um tubarão-branco.

“Toda a minha vida tive uma grande paixão por tubarões e poder competir contra um estava na minha lista de desejos”, admitiu o atleta de 32 anos.

No domingo à noite, o episódio inicial da “Shark Week” do “Discovery Channel” foi para o ar e o resultado foi decepcionante (mas pouco) para o nadador.

O tubarão branco fez o tempo de 36.1 segundos e o nadador de 38.1. Se fosse dentro de uma piscina... mas não foi.

Phelps não se mostrou triste com o resultado. Para todos os efeitos, o nadador norte-americano continua a ter o título de tubarão das piscinas.