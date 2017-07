Os zigue-zagues no futuro de Renato Sanches, William Carvalho e Adrien estão de saída e Djokovic está lesionado

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

“O bem-estar e a dor do Bayern não dependem de Renato Sanches”, diz o presidente do Bayern

A continuidade do jovem português no emblema alemão volta a ser posta em causa, agora pelo presidente do clube, Uli Hoeness.

Novak Djokovic está lesionado e vai parar entre seis a doze semanas

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual quarto no ranking mundial, ficará inativo entre seis a 12 semanas devido a uma lesão no cotovelo, informou esta segunda-feira Zdenco Milinkovic, médico da equipa sérvia na Taça Davis.

Diogo Dalot viaja com FC Porto para estágio no Algarve

O lateral Diogo Dalot entrou no lote de 29 jogadores que Sérgio Conceição convocou para o estágio da equipa principal de futebol do FC Porto no Algarve.

O defesa português, de 18 anos, regressou ao trabalho, após um curto período de férias depois de estar no Europeu de sub-19, sendo agora mais uma opção para o técnico dos 'dragões'.

Rui Pedro, que também esteve no Campeonato da Europa da mesma categoria, também seguiu viagem para o Algarve.

Tamila Holub 10.ª nos 1.500 dos Mundiais, Gabriel Lopes 30.º nos 100 costas

A nadadora Tamila Holub ficou hoje em 10.º lugar na prova de 1.500 metros dos mundiais de natação de Budapeste, sendo que o seu recorde nacional lhe permitiria entrar na final na Hungria.

A jovem de 18 anos, nascida na Ucrânia, cumpriu a prova em 16.24,05 minutos, a 36,51 segundos do melhor registo entre as 22 participantes, pertença da norte-americana Katie Ledecky, tendo o apuramento para a final ficado a 3,07 segundos.

O recorde nacional da atleta do Sporting de Braga está fixado nos 16.20,80 e a qualificação para a final cifrou-se nos 16.20,98, da húngara Ajna Kesely.

William Carvalho deverá rumar a Inglaterra

Na próxima época, William Carvalho deverá jogar na Premier League. De acordo com o “Record”, pedido do técnico Jorge Jesus, o jogador só deve sair após o playoff da Liga dos Campeões. Ao que tudo indica, a venda do médio pode rondar um valor muito próximo da cláusula de rescisão do jogador fixada nos 45 milhões de euros.

Há quatro clubes interessados em Adrien

De acordo com o “Jogo”, o plantel de Jorge Jesus deverá sair ainda mais desfalcado desta época da transferências. Com a saída de William Carvalho certa, Adrien Silva poderá rumar também a Inglaterra. Há quatro clubes britânicos interessados no jogador: West Bromwich Albion, Tottenham, Crystal Palace e West Ham United.

Aboubakar chegou para ganhar

Esteve para ir para Inglaterra, mas Aboubakar acabou por se render ao FC Porto, conta o “Jogo”. O jogador camaronês ganhou novo destaque no plantel de Sérgio Conceição e deverá renovar contrato com os dragões nas próximas semanas, segundo o desportivo.

Manchetes do dia

A Bola: “Promessa de campeão”. Pizzi é a voz da confiança do Benfica

Record: “Jesus quer William no playoff”. Venda do jogador está iminente

O Jogo: “Aboubakar aceita negociar contrato”. Camaronês seduzido por novo papel no FC Porto