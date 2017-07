O milagre de Adam Peaty, Tottenham tenta Fejsa, Francisco J. Marques suspenso por mais 76 dias e o bronze de Diogo Costa no trampolim

Bom dia,

Tottenham tenta Fejsa

Ljubomir Fejsa está na mira do Tottenham, avança o “Record”. Segundo o desportivo, o clube britânico recebeu uma nega do Sporting após uma oferta de 20 milhões de euros por Adrien Silva. Entretanto, mudou o foco para o clube da Luz.

Fejsa deverá estar muito protegido pelo Benfica, tendo em conta os planos de Rui Vitória para a próxima época, e só uma soma exorbitante poderá convencer o clube a deixá-lo sair.

Francisco J. Marques suspenso por mais 76 dias

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi suspenso por mais 76 dias, devido às críticas feitas à arbitragem na época passada, anunciou na terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Neste momento, Francisco J. Marques está ainda a cumprir um castigo de 44 dias imposto pelo Conselho de Disciplina da FPF no início deste mês, devido às declarações deste na newsletter Dragões Diário, dos dias 25 e 27 de fevereiro.

Jonathan Silva renova contrato com o Sporting até 2022

O Sporting anunciou que chegou a acordo com o futebolista argentino Jonathan Silva para a renovação do contrato até 2022, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jonathan Silva para a extensão do contrato até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros", refere o clube em comunicado.

O lateral esquerdo chegou ao Sporting no início da época 2014/2015, mas acabou por regressar à Argentina na época seguinte, por empréstimo, onde alinhou ao serviço do Boca Juniors até agora.

Luís Castro: “Então eu tiro um jogador porque ele não está a render e ele é que se chateia comigo? A mim é que me apetece partir-vos todos”

Pôs o Rio Ave a jogar aquele que foi considerado por muitos como o futebol mais bonito da Liga 2016/17 e é a falar de futebol que se sente confortável, ainda que avise: “Há pessoas que falam de futebol sem perceberem nadinha. Às vezes digo: 'Vivo ao lado do hospital, mas não sou médico'”. Em 2017/18, regressa às origens, para treinar o Chaves, com as mesmas ideias que tinha em Vila do Conde e, antes, no Dragão, onde foi campeão pela equipa B e teve uma curta passagem pela equipa principal: "Quando chegamos a esse patamar, pensamos: 'Chegou a hora'. Não tinha chegado"

Acabou-se o 'El Dorado'? Treze clubes da Super Liga chinesa estarão a dever dinheiro em salários e transferências

Federação chinesa enviou carta a quase todos os clubes da 1.ª divisão chinesa, exigindo que as dívidas sejam pagas até 15 de agosto. Caso contrário arriscam não competir em 2018. Alguns dos pesos-pesados já negaram as alegações, outros prometem investigar.

Não há muitos dias assim: Adam Peaty bateu um recorde do mundo de manhã, outro à tarde

O inglês nadara os 50 metros bruços em 26,10 segundos na eliminatória de matinal. Depois, baixou o tempo para 25,95 segundos nas meias-finais.

Sporting renova contrato com Matheus Pereira até 2022

O Sporting anunciou que o futebolista Matheus Pereira renovou o seu contrato com o clube até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Matheus Pereira para a extensão do contrato até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", refere o Sporting em comunicado.

O extremo brasileiro de 21 anos, formado nos ‘leões', alinhou na época passada em nove jogos ao serviço da equipa principal e 14 ao serviço da equipa B do Sporting, apontando nove golos.

Diogo Costa conquista bronze em duplo mini-trampolim nos Jogos Mundiais

O português Diogo Costa conquistou a medalha de bronze no concurso de duplo mini-trampolim, nos Jogos Mundiais que decorrem em Wroclaw, na Polónia.

Diogo Costa fez 73.100 pontos na final, tendo obtido o terceiro lugar, atrás do norte-americano Alexander Renkert (73.700), segundo, e do russo Mikhail Zalomin (76.600), que conquistou o ouro.

É a segunda medalha de Portugal nos Jogos Mundiais deste ano, depois do par Mariana Souto-José Souto ter sido terceiro classificado na prova de patinagem artística, no domingo.

Manchetes do dia

A Bola: “Salvio quer tudo”. Titularidade, títulos e permanência em Portugal

Record: “Já falei com Salvio do Benfica”. Gómez quer ser águia

O Jogo: “Danilo foi o melhor de 2016/17”. Palavras de Rúben Neves