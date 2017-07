Porque é que o FC Porto não ganhou o último campeonato? Erros de arbitragem “descarados”, diz Rúben Neves

Se as equipas de arbitragem tivessem sido diferentes, tivessem cometido menos erros, talvez o campeão nacional da última época fosse outro, defendeu Rúben Neves, o ex-jogador do FC Porto que se mudou para o Wolverhampton este verão (tal como Nuno Espírito Santo), em entrevista ao “Jogo” esta quarta-feira.

“Não me lembro de nenhuma época que tenha sido tão descarada... Noutros anos havia jogos onde era uns beneficiados, noutros eram outros, mas, no ano passado, o FC Porto foi muito mais prejudicado do que o nosso adversário[o Benfica]. Umas vezes não ganhámos por infelicidade, noutras por culpa própria, mas em várias saímos de campo após dar tudo e pensar que o resultado podia ter sido diferente se não nos tivessem marcado aquele penálti, etc... Foi um campeonato um bocado descarado nesse aspeto”, explicou.

Para além deste problema, o FC Porto também falhou na hora de marcar golos, de acordo com Rúben Neves.

“Faltou fazer mais golos. A nossa equipa não jogava mal, mas a finalização não estava bem e isso custou caro na fase final do campeonato. Se tivéssemos concretizado metade das oportunidades que criávamos, tudo seria diferente”, disse.