Três foi a conta que Jesus não fez, o “leitor” do Sporting foi emprestado, Nani está lesionado e o Benfica (até) venceu o Swindon Town

“Gosto da Ana Borges. Não sei como é que vocês dizem aí, mas dizemos que tem grande generosidade, percebes? É daquelas que nunca desiste”

Capitã e central da equipa feminina do Paris Saint-Germain e 39 vezes internacional pela França, Sabrina Delannoy terminou a carreira no final da última temporada. Agora está do outro lado, a comentar o Europeu feminino. E tem gostado do que tem visto de Portugal, que joga quinta-feira frente à seleção de Inglaterra (19h45, Eurosport e RTP1): "Reparei que é uma equipa que consegue marcar golos bonitos".

É o futebol, Estupiñán. O melhor e o pior do Sporting-V. Guimarães (0-3)

O Sporting voltou a perder na pré-época, desta vez com o Vitória de Guimarães (0-3), num jogo marcado por muitas mexidas - no 'onze' e na tática.

Sporting dá conta das lesões de Mathieu, Piccini e André Pinto

Os defesas Mathieu, Piccini e André Pinto estão lesionados, anunciou fonte oficial do Sporting, após a derrota por 3-0 no jogo particular com o Vitória de Guimarães, em Rio Maior.

O defesa central francês Mathieu, a contas com mialgia no gémeo da perna esquerda, e o lateral italiano Piccini, que recupera de um traumatismo no joelho direito, ficaram hoje de fora das opções do treinador ‘leonino’, Jorge Jesus, depois de terem sido titulares no sábado, na vitória frente ao Mónaco (2-1).

Igualmente ausente esteve o defesa central André Pinto, que já tinha falhado o encontro de apresentação com os monegascos, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, acrescentou a fonte do clube.

Pedro Sousa avança para os ‘quartos’ do torneio de Tampere

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, apurou-se para os quartos de final do torneio finlandês de Tampere, ao afastar o brasileiro André Ghem.

Sousa, 156.º no ‘ranking’ mundial, afastou Ghem, 321.º do mundo, em três ‘sets’, por 6-1, 3-6 e 6-1, num jogo que durou uma hora e 37 minutos.

Na próxima ronda, o tenista luso vai defrontar o cazaque Dmitry Popko, sexto cabeça de série do ‘challenger’ de Tampere e 191.º na hierarquia mundial, num encontro inédito entre os dois marcado para sexta-feira.

Sporting empresta Francisco Geraldes ao Rio Ave

O Sporting anunciou o empréstimo do médio Francisco Geraldes ao Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda. para a transferência por empréstimo até final da época desportiva 2017/18 do jogador Francisco Geraldes”, lê-se no sítio dos ‘leões’ na Internet.

Francisco Geraldes, de 22 anos e internacional sub-21, jogou toda a carreira no Sporting à exceção do início da época passada, quando foi cedido ao Moreirense.

Vítor Pereira preside a Conselho de Arbitragem da Federação Grega de Futebol

O português Vítor Pereira vai ser o novo presidente do Comité de Arbitragem da Federação Grega de Futebol (HFF), anunciou o organismo em comunicado.

“As novas regulamentações da arbitragem determinam uma nova estrutura do Comité Central de Arbitragem. Um presidente estrangeiro, Vítor Manuel de Melo Pereira, de Portugal, vai presidir ao Comité Central de Arbitragem e será responsável pela nomeação de árbitros nas ligas profissionais e pelo departamento de arbitragem da HFF”, lê-se no site do organismo.

A federação grega foi obrigado a alterar os seus regulamentos de arbitragem para os adequar aos da UEFA e da FIFA.

Nani afastado dos relvados durante semanas

O futebolista internacional português Nani sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante uma sessão de treino na terça-feira do Valência, clube da liga principal do futebol espanhol.

O jogador treinava na Cidade Desportiva do clube espanhol, numa altura em que a maioria da equipa terminava a deslocação de pré-época nos Estados Unidos -- Nani foi dispensado pela sua participação pela seleção nacional portuguesa na Taça das Confederações.

O Valência não especificou o tempo de recuperação do avançado, indicando apenas que Nani estará ausente "nas próximas semanas".

Benfica vence Swindon Town em jogo de preparação

O Benfica venceu na quarta-feira o Swindon Town, do quarto escalão inglês, por 2-1, em jogo-treino disputado em St. George’s Park, Inglaterra, onde o campeão português de futebol está a estagiar.

Num encontro em que Rui Vitória aproveitou para dar os primeiros minutos de jogo na pré-temporada a futebolistas como Pizzi, Raúl Jiménez ou Grimaldo, o suíço Seferovic e o sérvio Zivkovic marcaram os golos dos ‘encarnados’.

O Benfica fecha a preparação para o início da temporada, frente ao Vitória de Guimarães, na Supertaça, com a participação na Emirates Cup, frente ao Arsenal e ao RB Leipzig, a 29 e 30 de julho, respetivamente.

Na quinta-feira deve juntar-se ao estágio o peruano Andre Carrillo, que estava retido em Lisboa, devido a questões burocráticas com o seu visto de entrada em Inglaterra.

Manchetes do dia

A Bola: “Falhas no sistema”. Sporting volta a errar com três centrais

Record: “Sem defesa”. Leão não para de sofrer golos

O Jogo: “Vitória castiga e ameaça”. Experiência de Jesus falhou