A máquina bem oleada de Sérgio Conceição, elas estiveram quase nos quartos-de-final do Euro e João Sousa acordou em Gstaad

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

FC Porto goleia Portimonense em jogo de preparação

O FC Porto goleou o Portimonense, por 5-1, em encontro de preparação das duas equipas da I Liga portuguesa de futebol para a próxima temporada, disputado no Estádio Algarve.

Soares (08 minutos), Aboubakar (11), Brahimi (22 e 72) e Hernâni (85) marcaram os golos dos ‘dragões’, tendo Ewerton (33) reduzido para os campeões da II Liga da última temporada.

O FC Porto, que ainda tem particulares com o Deportivo e o Gil Vicente, estreia-se no campeonato a 09 de agosto, frente ao Estoril-Praia, enquanto o regresso do Portimonense à I Liga está marcado para dois dias antes, numa receção ao Boavista.

João Sousa está nos quartos-de-final de um torneio ATP pela primeira vez desde fevereiro

Tenista português venceu sem dificuldades o suíço Henri Laaksonen na 2.ª ronda do ATP 250 de Gstaad. São duas vitórias seguidas para o 61.º ATP que desde do torneio de São Paulo, em fevereiro, não chegava a uma fase tão adiantada de uma prova do circuito masculino.

Durante 21 minutos estivemos nos quartos-de-final do Euro. Estavam à espera disto?

Portugal perdeu por 2-1 frente à Inglaterra no último jogo do Grupo D e disse adeus ao Campeonato da Europa. Mas durante alguns minutos o que parecia impossível tornou-se real: com a Escócia a vencer a Espanha e a Seleção Nacional empatada com as inglesas, um dos lugares nos 'quartos' era nosso. Nikita Parris marcou, Portugal ainda tentou e no final ficou um misto de desilusão, por termos estado tão perto, e de orgulho por termos feito tão mais do que se esperava da 38.ª seleção do ranking da FIFA.

Sp. Braga e Marítimo empatam fora e futuro na Liga Europa vai decidir-se em Portugal

Na 1.ª mão da 3.ª eliminatória da Liga Europa, bracarenses ainda marcaram primeiro em Solna, mas o AIK respondeu e empatou. Na Bulgária, o Marítimo não foi além de um nulo frente ao Botev Plovdiv.

Lá em Casa Mando Eu só tem maravilhas a dizer deste FC Porto (até de Aboubakar e... Herrera)

Catarina Pereira está encantada com o FC Porto de Sérgio Conceição, que derrotou o Portimonense em mais um jogo de pré-época.

Manchetes do dia

A Bola: “Derby por Douglas”. Lateral-direito do Barcelona interessa ao Benfica e ao Sporting

Record: “A cartilha de Vitória”. Treinador passa mensagem de ambição ao grupo

O Jogo: “Brahimi e os dois latagões”. Argelino fez o bis frente ao portimonense