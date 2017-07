Um defesa também precisa de amigos: Semedo agarrou Neymar pelo pescoço no treino. O brasileiro gritou-lhe e foi-se embora (vídeo)

Nélson Semedo mudou-se para o Barcelona há pouco mais de uma semana, mas a relação com os novos colegas de equipa não começou da melhor maneira.

De acordo com vários diários britânicos e desportivos, no treino matinal do Barcelona, em Miami, esta sexta-feira, viveram-se momentos de tensão entre Neymar e o internacional português.

Neymar, que nas últimas semanas tem sido dado como transferível para o PSG (por uma enormidade de milhões), acabou mesmo por abandonar o treino da equipa, depois de ter quase entrado em confronto físico com Semedo.

Segundo o “Daily Mail”, após Neymar marcar um golo durante os treinos, o avançado foi agarrado pelo pescoço por Nélson Semedo. (Não se sabe se a título de brincadeira ou por espírito de competição.)

Certo é que Neymar não gostou do gesto de Nélson Semedo e foi necessária a intervenção de Sergio Busquets para afastar o brasileiro do defesa português, caso contrário a situação poderia ter evoluído para violência física.

O matutino britânico mostra várias imagens em que dá para ver Neymar a gritar e a gesticular com o ex-jogador do Benfica.