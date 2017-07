Benfica, “we have a problem”, o FC Porto segue a golear, Caneira e os “seus” leitões e CR7 vai ao tribunal

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Cristiano Ronaldo apresenta-se no tribunal

Passados meses de especulações e troca de acusações, Cristiano Ronaldo vai esta segunda-feira apresentar-se no Tribunal de Pozuelo de Alárcon, situado nos arredores de Madrid - a audiência está marcada para as 10h30.

O português vai ser ouvido no âmbito de uma acusação por quatro delitos fiscais no valor de 14,7 milhões de euros. Este montante é relativo ao valor recebido pelos seus direitos de imagem entre 2011 e 2014.

Segundo o desportivo espanhol “AS”, Cristiano Ronaldo vai negar todas as acusações e dar-se como inocente.

Benfica: o pior são as quatro derrotas e os 14 golos sofridos; a melhor parte é que já acabou

O Benfica acaba a pré-época com outro deslize diante do Red Bull Leipzig (0-2), em Londres. Safaram-se Jonas e Pizzi, quando entraram.

Aboubakacadabra. E, de repente, o Porto está no ponto (o melhor e o pior de mais um jogo de pré-época)

O FC Porto venceu o Deportivo La Coruña por 4-0, com dois golos de Aboubakar, um de Corona e o último de... Marega.

Dobradinha da Ferrari no GP da Hungria

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) venceu o GP da Hungria e aumentou para 14 pontos a vantagem sobre o inglês Lewis Hamilton (Mercedes), que foi quarto.

Marco Caneira e os leitões: "As pessoas vão ao restaurante 'O Caneira' a pensar que é meu, mas não é. O meu é outro"

Aos 38 anos, Marco Caneira ainda joga futebol no clube da sua terra, Negrais. O antigo defesa do Sporting, que passou por Itália, França e Hungria, não esconde que foi vítima da guerra entre agentes e explica que na sua vida há um antes e um depois da morte súbita da filha Maria, de oito meses. Pai de quatro filhos e investidor nos combustíveis fósseis, anda agora também ocupado com a academia que tem o seu nome, e que além de formar futuros futebolistas, tem também uma missão social.

Manchetes do dia

A Bola: “E agora?”. Pré-época do Benfica acaba com saldo negativo

Record: “Esforço por Ristovski”. Leões tentam acordo com defesa antes de jogar na Champions

O Jogo: “Dragão já está no ponto”. Aboubakar mostrou dotes de goleador (outra vez)