Cristiano Ronaldo “não vai colaborar, nem sob ameaça de prisão”

Cristiano Ronaldo vai apresentar-se esta segunda-feira no Tribunal de Pozuelo de Alárcon, situado nos arredores de Madrid - a audiência está marcada para as 10h30. Segundo o jornal espanhol “AS”, Cristiano Ronaldo vai negar todas as acusações e dar-se como inocente.

“O Cristiano mantém-se firme e não se vai importar de ir até ao final, mesmo que isso signifique ter de defender a sua inocência numa ação judicial contra o Estado. Não vai compactuar, nem sob ameaça ou risco de prisão”, garantiram fontes próximas do jogador ao desportivo.

O português vai ser ouvido no âmbito de uma acusação por quatro delitos fiscais no valor de 14,7 milhões de euros. Este montante é relativo ao valor recebido pelos seus direitos de imagem entre 2011 e 2014.

De acordo com os advogados do jogador português, tudo não passa de uma “mera discrepância de valores, que não pode ser considerada dolosa”.

Segundo a lei espanhola, a pena mínima para o delito de que Cristiano Ronaldo é suspeito é de sete anos. O “AS” conta também que CR7 não tenciona ceder nem pagar a multa de 29 milhões de euros, o que lhe concederia um redução de dois anos e três meses.