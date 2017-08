Benfica responde ao FC Porto: “Vivem num desespero diário de plantar notícias que a realidade desmente”

Comunicado puxa comunicado, podemos dizer.

Na terça-feira, o FC Porto emitiu um comunicado muito crítico das palavras de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, acusando-o de negar a existência de claques do clube. “Vieira sabe muito bem que a claque No Name foi responsável pela morte de um adepto em abril”, apontavam mesmo os dragões. (Pode ler o comunicado do FC Porto na íntegra AQUI.)

Esta quarta-feira, os já encarnados responderam - também através de um comunicado, publicado na página oficial do clube, em que o nome do FC Porto não aparece, mas está subentendido, tendo em conta as afirmações.

Segundo o Benfica, os seus rivais vivem “num desespero diário de plantar notícias que a realidade desmente”, devido ao “descalabro financeiro” que reina dentro desses mesmo clubes.

O comunicado do Benfica:

“Enquanto o presidente do Sport Lisboa e Benfica fala das obras de ampliação do Caixa Futebol Campus e do futuro, outros em descalabro financeiro vivem num desespero diário de plantar notícias que a realidade desmente.

No próximo sábado na Supertaça, em Aveiro, e no dia 9 com o regresso dos campeões ao nosso Estádio, rumo ao penta. É esta a festa do futebol que devemos celebrar.”