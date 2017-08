Hoje é o dia PSG de Neymar, Caeleb Dressel (um nome a memorizar), e Hradecky, o guarda-redes que o Benfica quer

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Bounjour, Neymar!

Tudo aponta que Neymar irá destronar Paul Pogba e tornar-se no jogador com o valor de transferência mais alto da história do futebol: 222 milhões de euros. O jogador brasileiro já se despediu dos colegas de equipa do Barcelona e deverá rumar ao PSG.

Mais AQUI na Tribuna.

Um comunicado com 318 palavras do FCP: “Vieira sabe muito bem que a claque No Name foi responsável pela morte de um adepto em abril”

Os portistas reagiram num comunicado às palavras do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que garantiu nunca saber da existência de claques do clube que lidera.

Mais AQUI na Tribuna.

Mundiais de Natação: Com Caeleb Dressel o nome de Phelps não foi evocado em vão

Pela primeira vez, um nadador conquistou três medalhas de ouro num só dia. Pela segunda vez, arrecadou sete medalhas num só Mundial. Pela enésima vez, é comparado a outro maior do seu tempo (de todos os tempos, neste caso), mas olhando ao currículo, a associação parece longe de exagerada.

Mais AQUI na Tribuna.

O guarda-redes que o Benfica quer… muito

Lukas Hradecky, guarda-redes do Eintracht Frankfurt, deverá vir a ocupar o lugar vago deixado por Ederson no Benfica. De acordo com a “Bola” e o “Record”, o Benfica já terá dado início às negociações.

Hradecky, 27 anos, partilhou balneário com o reforço encarnado Haris Seferovic no Eintracht Frankfurt e deverá custar aos cofres do clube cinco milhões de euros.

Manchetes do dia

A Bola: “Benfica negoceia Hradecky”. Guarda-redes do Franfurt nteressa ao Benfica

Record: “Benfica negoceia Hradecky”. Ex-colega de Seferovic pode rumar aos encarnados

O Jogo: “FC Porto atira-se a Vieira”. Sobre as declarações polémicas das claques