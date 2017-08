Neymar já se despediu dos colegas... anuncia o Barcelona

É o fim da especulação: Neymar compareceu nos treinos do Barcelona, esta quarta-feira, só para de despedir dos seus colegas de equipa, anunciou o próprio clube. O internacional brasileiro deverá rumar ao Paris Saint-Germain.

De acordo com um comunicado do Barcelona desta manhã, avança o desportivo “Marca”, o internacional brasileiro foi ao centro de treinos do Barcelona, na Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, para comunicar aos colegas de equipa e ao treinador que a sua decisão está tomada: irá mudar-se para Paris.

Na conta oficial do clube no Twitter, o clube catalão confirmou que Neymar foi dispensado dos treinos.

Segundo o matutino “As”, Neymar esteve 42 minutos no centro de treinos do Barceloan; depois, terá sido dispensado por Valverde, para tratar do seu futuro.

O “Mundo Deportivo” assegura que Neymar poderá ser oficializado como reforço do PSG nas próximas horas.

Tudo aponta que Neymar irá destronar Paul Pogba e tornar-se no jogador com o valor de transferência mais alto da história do futebol: 222 milhões de euros.